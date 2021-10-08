GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında yollar ayrılıyor (Spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 14 puan toplayarak ligde 8. sırada yer alan Galatasaray'da gözler devre arasında gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrilirken bir yandan da takımdan hangi isimlerin gönderileceğine çevrildi. Özellikle Fatih Terim'in bu konuda tüm oyuncularına şans vererek hata yapmak istemediği öğrenildi. Tecrübeli hoca buna göre gelecek sezon 7+4 kuralı nedeniyle bunun hazırlığını yapmak istiyor. İşte Terim'in devre arasında üstünü çizdiği ve gönderilmesini istediği o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)