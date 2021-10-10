10 Ekim 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da o ismin bileti kesildi! Fatih Terim...

Süper Lig'de 8 hafta sonunda 14 puan toplayarak 8. sırada yer alan Galatasaray'da, ocak transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim, ayrılacak oyuncularla ilgili kararını netleştirmeye başladı. Deneyimli hocanın, performansı yetersiz isimlere ilerleyen maçlarda forma şansı vermeme kararı aldığı aktarıldı. Bu doğrultuda Cimbom'da, flaş bir isimle yolların ayrılacağı belirtildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.10.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 09:10
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da o ismin bileti kesildi! Fatih Terim...

Galatasaray, 2020-2021 yaz transfer sezonunda kadrosunu büyük oranda yenileyerek flaş yıldızları kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı yönetim, 10 yeni isimle anlaşarak takımı güçlendirdi. Cimbom'da sıra ocak ayında ayrılacak futbolculara geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da o ismin bileti kesildi! Fatih Terim...

Teknik Direktör Fatih Terim'in, performansı düşük olan oyuncularla ocak ayında kesin olarak yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, ayrılacak isimlerin yerine de mutlaka takviye yapılmasını istediği belirtildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da o ismin bileti kesildi! Fatih Terim...

Başkan Burak Elmas ve yönetimin, deneyimli teknik adamdan rapor beklediği kaydedilirken, Fatih Terim'in, yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan ile kadro planlaması hakkında istişare yaptığı öne sürüldü.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da o ismin bileti kesildi! Fatih Terim...

Galatasaray'da, genç oyuncularla yola devam etmek isteyen ve bu doğrultuda kadro planlaması yapan 68 yaşındaki antrenörün, savunma bölgesinde flaş bir yıldızı takımda düşünmediği öğrenildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da o ismin bileti kesildi! Fatih Terim...

LUYINDAMA OCAK'TA YOLCU!

Sarı kırmızılılarda, Christian Luyindama ile yolların ayrılması planlanıyor. Fatih Terim ve ekibinin idman ve maç performansından memnun olmadığı Kongolu stoper için gelen tekliflerin değerlendirilme kararı alındığı aktarıldı.

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