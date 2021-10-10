Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da o ismin bileti kesildi! Fatih Terim...

Süper Lig'de 8 hafta sonunda 14 puan toplayarak 8. sırada yer alan Galatasaray'da, ocak transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim, ayrılacak oyuncularla ilgili kararını netleştirmeye başladı. Deneyimli hocanın, performansı yetersiz isimlere ilerleyen maçlarda forma şansı vermeme kararı aldığı aktarıldı. Bu doğrultuda Cimbom'da, flaş bir isimle yolların ayrılacağı belirtildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 10.10.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 09:10 ABONE OL