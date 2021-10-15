15 Ekim 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor

Süper Lig'de, 8 haftanın sonunda topladığı 14 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi için hareketlilik başladı. Sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim, gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili kararını netleştirdi. Deneyimli hocanın, performansını yetersiz bulduğu DeAndre Yedlin ile yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. Terim, o bölgede Sacha Boey'un alternatifi olarak ise Süper Lig'in genç yıldızına kancayı taktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 10:09
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin yerine Süper Lig’in yıldızı geliyor

Galatasaray, bir yandan zirve yarışına odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in, ikinci devre için kadro planlamasını oluşturduğu ve transferle alakalı raporunu yönetime verdiği aktarıldı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin yerine Süper Lig’in yıldızı geliyor

Cimbom'da, gidecek oyuncular netleşirken, kadroya dahil edilecek isimler için de girişimler başladı. Fatih Terim, sağ bek bölgesi için de kesin kararını verdi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin yerine Süper Lig’in yıldızı geliyor

68 yaşındaki teknik adamın, sağ bekte ilk tercih olarak Sacha Boey'u düşündüğü, yabancı sınırı, maliyeti ve yetersiz performansı nedeniyle Yedlin ile yolların ayrılmasını istediği öne sürüldü.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin yerine Süper Lig’in yıldızı geliyor

Galatasaray'ın, Omar Elabdellaoui'nin geri dönüş tarihinin henüz kesinleşmemesi sebebiyle de o bölgeye takviye yapma kararı aldığı belirtildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin yerine Süper Lig’in yıldızı geliyor

YEDLIN'IN YERİNE BÜNYAMİN BALCI GELİYOR!

Galatasaray, DeAndre Yedlin ile yollarını ayırıp Antalyaspor'un genç oyuncusu Bünyamin Balcı'yı kadrosuna katmayı istiyor.

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