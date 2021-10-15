Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor

Süper Lig'de, 8 haftanın sonunda topladığı 14 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi için hareketlilik başladı. Sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim, gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili kararını netleştirdi. Deneyimli hocanın, performansını yetersiz bulduğu DeAndre Yedlin ile yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. Terim, o bölgede Sacha Boey'un alternatifi olarak ise Süper Lig'in genç yıldızına kancayı taktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 10:09 ABONE OL