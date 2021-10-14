14 Ekim 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında...

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 14 puan toplayarak ligde 8. sırada yer alan Galatasaray'da, gözler devre arasında gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrilirken bir yandan da takımdan hangi isimlerin gönderileceğine çevrildi. Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'in bu konuda tüm oyuncularına şans vererek hata yapmak istemediği belirtildi. Deneyimli hoca buna göre, gelecek sezon 7+4 kuralı nedeniyle bunun hazırlığını yapmak istiyor. İşte Terim'in devre arasında üstünü çizdiği ve gönderilmesini istediği o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 12:01
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında...

Süper Lig'de 8 hafta sonunda 8. sırada yer alan Galatasaray, Avrupa'da da yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'inde oynadığı Lazio ve Marsilya maçlarında 4 puan alarak lider konumda.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında...

Sezon başında yapılan transferlere 530 milyonluk harcama yapan Galatasaray'da, transferler büyük umut verdi. Özellikle Morutan, Cicaldau, Sacha Boey ve Nelsson hamlelerinin ileriye dönük bonservis getirisine kesin gözüküyle bakılıyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında...

Fatih Terim'in yerli olarak ise Berkan, Kerem ve Barış Alper Yılmaz üzerinde oldukça fazla durduğu öğrenildi. Terim, Berkan'a bu sezon ligde ve Avrupa'da 13 maçta görev verdi. Barış Alper ise sakatlığı sebebiyle 4 maçta görev alabildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında...

Galatasaray'da ayrıca Fatih Terim'in üzerinde durduğu oyuncular kadar üstünü çizdiği futbolcularında olduğu öğrenildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında...

Terim'in daha önce basın toplantısında söylediği devre arasında da direkt oynayabilecek takviyeler olacaktır açıklamalarının ardından finansal açıdan rahatlamak için yüksek maaş alan oyuncuların kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

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