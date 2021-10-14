Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında...

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 14 puan toplayarak ligde 8. sırada yer alan Galatasaray'da, gözler devre arasında gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrilirken bir yandan da takımdan hangi isimlerin gönderileceğine çevrildi. Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'in bu konuda tüm oyuncularına şans vererek hata yapmak istemediği belirtildi. Deneyimli hoca buna göre, gelecek sezon 7+4 kuralı nedeniyle bunun hazırlığını yapmak istiyor. İşte Terim'in devre arasında üstünü çizdiği ve gönderilmesini istediği o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)