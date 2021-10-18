18 Ekim 2021, Pazartesi

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Sezon sonunda...

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezona da şampiyonluk hedefiyle başladı. Kanarya lige iyi başlasa da son olarak Trabzonspor mağlubiyetiyle ağır bir yara aldı. Öte yandan Cimbom ise alınan kötü sonuçların ardından zorlu Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçti. Özellikle bu sezon kadrosuna birçok genç yeteneği katan sarı kırmızılılar, Kanarya'nın o yıldızını gözüne kestirdi. İşte detaylar... | (GS haberleri)

Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:58
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Sezon sonunda...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sezona şampiyonluğun en büyük favorilerinden ikisi Fenerbahçe ve Galatasaray, flaş başlangıçlar yaptı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Sezon sonunda...

Sarı lacivertliler Vitor Pereira önderliğinde lige iyi bir giriş yapsa da 9. haftada alınan Trabzonspor mağlubiyeti ağır bir yaraya sebep oldu. Öte yandan Cimbom ise Fatih Terim önderliğinde çıkışa geçti.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Sezon sonunda...

Milli ara öncesinde Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle 6 puan toplayan sarı kırmızılılar, aranın ardından zorlu Konyaspor maçından da 3 puan toplamayı başardı. Genç oyuncularla lig maratonunu sürdüren Galatasaray, transferde de gençlere yönelmeye devam edecek.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Sezon sonunda...

Teknik direktör Fatih Terim'in listesinde birçok gelecek vadeden oyuncu olduğu bilinirken, o listeye bomba gibi bir isim düştü. Fenerbahçe'den o yıldız sarı kırmızılıların radarına girdi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Sezon sonunda...

EZELİ REKABET FERDİ İÇİN KARŞI KARŞIYA!

Fenerbahçe'de özellikle bu sezon muhteşem bir çıkış yakalayan Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'ın ilgisini çekti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi için kollar sıvandı.

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