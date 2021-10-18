GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Sezon sonunda...

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezona da şampiyonluk hedefiyle başladı. Kanarya lige iyi başlasa da son olarak Trabzonspor mağlubiyetiyle ağır bir yara aldı. Öte yandan Cimbom ise alınan kötü sonuçların ardından zorlu Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçti. Özellikle bu sezon kadrosuna birçok genç yeteneği katan sarı kırmızılılar, Kanarya'nın o yıldızını gözüne kestirdi. İşte detaylar... | (GS haberleri)