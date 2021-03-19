19 Mart 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu! Devler ligi kadrosu kuruluyor...
Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor. Takımdan gitmesi muhtemel futbolcuların yerine oldukça kaliteli isimler transfer edilecek. Fatih Terim ve ekibi ince eleyip sık dokuyarak potansiyeli yüksek bir kadro için gece gündüz mesai yapıyor. Gelecek sezon yönetim değişikliği yaşansa bile transfer listesi hazır olacak. İşte detaylar...
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