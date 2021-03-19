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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu! Devler ligi kadrosu kuruluyor...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor. Takımdan gitmesi muhtemel futbolcuların yerine oldukça kaliteli isimler transfer edilecek. Fatih Terim ve ekibi ince eleyip sık dokuyarak potansiyeli yüksek bir kadro için gece gündüz mesai yapıyor. Gelecek sezon yönetim değişikliği yaşansa bile transfer listesi hazır olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 09:46
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu! Devler ligi kadrosu kuruluyor...

Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde başarılı olabilecek bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim listesini hazırlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu! Devler ligi kadrosu kuruluyor...

Galatasaray'da seçim kararı alındı. Adaylar yavaş yavaş kadrolarını açıklarken, Başkan Mustafa Cengiz'in seçime girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Ancak Fatih Terim yönetim değişse bile transfer listesini hazırda tutacak.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu! Devler ligi kadrosu kuruluyor...

Sezon başında Fatih Terim'in listesinde olan isimler alınsa bile orta saha transferi yapılamamış, Etebo kiralık olarak takıma katılmıştı. Devre arasında Onyekuru, Yedlin, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray birçok transferinden katkı almayı başardı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu! Devler ligi kadrosu kuruluyor...

MARCELO SARACCHI

Galatasaray'ın RB Leipzig'den 1,5 sezon için kiraladığı Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Galatasaray, Saracchi'nin bonservisini almayı düşünmüyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu! Devler ligi kadrosu kuruluyor...

Özellikle Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in verdiği katkı Fatih Terim'i oldukça memnun ediyor.

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