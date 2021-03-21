22 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 31. haftanın kritik maçında sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'den flaş değişiklik hamlesi geliyor. İşte Terim'in aldığı o 5 karar. (GS spor haberleri)
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 5 futbolcu...
Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 31. haftanın kritik maçında sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'den flaş değişiklik hamlesi geliyor. İşte Terim'in aldığı o 5 karar. (GS spor haberleri)
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