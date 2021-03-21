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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 5 futbolcu...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 31. haftanın kritik maçında sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'den flaş değişiklik hamlesi geliyor. İşte Terim'in aldığı o 5 karar. (GS spor haberleri)


Giriş Tarihi: 21.03.2021 23:54
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 5 futbolcu...

4-3'lük Çaykur Rizespor yenilgisiyle Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Fatih Terim, eski sistemine ve eski oyuncularına dönmeye karar verdi. Sabah'ın haberine göre; Hatay deplasmanıyla birlikte sarı-kırmızılı takımda yaşanacak değişiklikler:

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 5 futbolcu...

1- Çift forvetli düzenden vazgeçilecek ve 4-3-3 sistemi sezona sonuna kadar benimsenecek.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 5 futbolcu...

2- İleri uçta Falcao ya da Mohamed'den biri tek forvet olarak görev yapacak. Formda olduğu için Falcao 11'de, Mohamed kulübede başlayacak.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 5 futbolcu...

3- Onyekuru ilk 11'e, sol açıktaki yerine geri dönüyor.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 5 futbolcu...

4- Emre Akbaba formasını Feghouli'ye bırakıyor.

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