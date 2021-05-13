13 Mayıs 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şampiyonluğa özel iki yıldız!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la puanları eşitleyen ve şampiyonluk için büyük bir adım adan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yöneticilerin, Süper Lig yarışında zirveye ulaşılması durumunda elde edilecek gelirle süper star bir orta saha transferi yapmak istediği öğrenildi. İşte o adaylar ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 13.05.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 12:04
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şampiyonluğa özel iki yıldız!

Süper Lig'de şampiyon olması durumunda önemli bir maddi gelir elde edecek Galatasaray'da, transferde de buna göre yol haritası çizilecek. İşte Cimbom'un şampiyon olması halinde girişimlere başlayacağı iki isim.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şampiyonluğa özel iki yıldız!

Galatasaray, Süper Lig'de 41. hafta maçında Denizlispor'u 4-1'le geçti.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şampiyonluğa özel iki yıldız!

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilmesiyle birlikte büyük bir avantaj yakaladı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şampiyonluğa özel iki yıldız!

Cimbom, Beşiktaş'la puanını eşitledi. Fenerbahçe'nin ise 2 puan önüne geçti.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şampiyonluğa özel iki yıldız!

Aslan, son hafta Malatyaspor'u yenmesi, Beşiktaş'ın da puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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