13 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şampiyonluğa özel iki yıldız!
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la puanları eşitleyen ve şampiyonluk için büyük bir adım adan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yöneticilerin, Süper Lig yarışında zirveye ulaşılması durumunda elde edilecek gelirle süper star bir orta saha transferi yapmak istediği öğrenildi. İşte o adaylar ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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