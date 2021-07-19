Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal olmazsa Arjantinli yıldız gelecek!

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, birçok ismi peş peşe açıklayacak. Sarı kırmızılı yönetimin, PSV maçının ardından transferleri duyurması bekleniyor. Bu doğrultuda Cimbom'un, transfer harekatında flaş bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan Rachid Ghezzal ile ilgilenen Galatasaray, Cezayirli yıldızın alternatfini belirledi. Ghezzal transferinden sonuç alınamazsa Arjantinli yıldız futbolcu için resmi girişimlerin başlaması planlanıyor. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 19.07.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 11:50 ABONE OL