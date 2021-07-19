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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal olmazsa Arjantinli yıldız gelecek!

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, birçok ismi peş peşe açıklayacak. Sarı kırmızılı yönetimin, PSV maçının ardından transferleri duyurması bekleniyor. Bu doğrultuda Cimbom'un, transfer harekatında flaş bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan Rachid Ghezzal ile ilgilenen Galatasaray, Cezayirli yıldızın alternatfini belirledi. Ghezzal transferinden sonuç alınamazsa Arjantinli yıldız futbolcu için resmi girişimlerin başlaması planlanıyor. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.07.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 11:50
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal olmazsa Arjantinli yıldız gelecek!

Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV maçının yanı sıra transfer gündemi de sıcaklığını koruyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren yönetim, Rachid Ghezzal transferini bitirmeye çok yaklaştı. Aslan, Ghezzal transferinin çıkmaza girmesi durumunda Arjantinli kanat oyuncusunu hazırda tutuyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal olmazsa Arjantinli yıldız gelecek!

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda'nın PSV takımıyla kozlarını paylaşacak. Burak Elmas ve kurmayları, PSV ile oynanacak olan karşılaşma sonrası transferleri resmiyete dökecek.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal olmazsa Arjantinli yıldız gelecek!

Geçtiğimiz sezonun yıldızı Rachid Ghezzal ile büyük oranda anlaşan ve transfer bombasını patlatmak üzere olan Galatasaray, sağ bek, sol bek ve orta sahaya da takviye yapma hedefinde.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal olmazsa Arjantinli yıldız gelecek!

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderine göre transferde de bütçesini artırabilir. Bu doğrultuda planlamasını yapan Burak Elmas yönetimi, Rachid Ghezzal transferinin olumsuz sonuçlanması halinde Arjantinli sağ kanadı listesine aldı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal olmazsa Arjantinli yıldız gelecek!

GHEZZAL OLMAZSA CRISTIAN PAVON!

Galatasaray, Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen Cristian Pavon ile ilgileniyor. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk görüşmeyi yaparak görüş alışverişinde bulundu.

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