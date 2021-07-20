20 Temmuz 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçla bu sezonki ilk resmi karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren ve adı Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Alex Moreno, Gedson Fernandes Nicolae Stanciu, Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt ve Layvin Kurzawa gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, forvet transferi için de düğmeye bastı. Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmeyen Cimbom, sakatlık sorunu ve yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao'yu da elinden çıkarmak istiyor. Bu doğrultuda Mostafa Mohamed'in yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 20.07.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 11:26
ABONE OL
  • 1
  • 17
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynayacağı maçtan avantajlı bir skor elde etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlığa seçilmesinden 1 ay sonra sarı-kırmızılı kulüpteki son durumu değerlendirmek için bir basın toplantısı düzenledi.

  • 3
  • 17
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'daki gelişmeleri paylaşan Elmas, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan isimlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

  • 4
  • 17
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

"GHEZZAL İLE GÖRÜŞTÜK"

Burak Elmas, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada gündemdeki birçok isme değindi. Elmas, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal transferi konusunda siyah-beyazlı kulübün Çebi'nin açıklamalarının sorulması üzerine, "Her takım arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir. Bu rekabetin gereğidir" diyen başkan Elmas, "Bu ilk defa olmuyor. Geçtiğimiz sene de bize oldu. Nezaket çerçevesinde yapmak önemli bunu. Sayın Çebi'nin en büyük sıkıntısı ki bu konuda haklı, menajerlerin takımları birbirine vurdurup, fiyat yükseltmeleri. Burada dikkatli davranmamız gerekiyor. Burada bütçeler belli zaten. Biz oyuncularla kendi şartlarımız uyarsa görüşmeye devam edeceğiz. Tüm başkanlarla şeffaf bir ilişkimiz var. Bu demek değildir ki Galatasaray'ın yapması gerekenlerden ödün vereceğiz. Galatasaray'ın haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

  • 5
  • 17
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

"GEDSON TRANSFERİNDE İKİ SIKINTI OLDU"

Gedson için görüşmelerinin devam ettiğini bildiren başkan Burak Elmas, "Benfica ile çok iyi ilişkilerimiz var, hocamızın çok iyi ilişkileri var. Burada iki sıkıntı oldu: Bir büyük kulübümüzün yüksek, ödeyemeyeceğini düşündüğümüz bir resmi bir teklifi oldu. Bunun belgeleri de mevcut elimizde. Centilmenlik iki taraflı olur. Arzu edenlerin bunu davranışıyla göstermesi gerekir. Bunun dışında ciddi bir yönetim değişikliği oldu. Rui Costa başkan oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Galatasaray'ın mali yapısına uygun şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör