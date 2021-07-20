20 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçla bu sezonki ilk resmi karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren ve adı Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Alex Moreno, Gedson Fernandes Nicolae Stanciu, Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt ve Layvin Kurzawa gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, forvet transferi için de düğmeye bastı. Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmeyen Cimbom, sakatlık sorunu ve yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao'yu da elinden çıkarmak istiyor. Bu doğrultuda Mostafa Mohamed'in yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. (GS spor haberi)
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