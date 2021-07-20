"GHEZZAL İLE GÖRÜŞTÜK"

Burak Elmas, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada gündemdeki birçok isme değindi. Elmas, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal transferi konusunda siyah-beyazlı kulübün Çebi'nin açıklamalarının sorulması üzerine, "Her takım arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir. Bu rekabetin gereğidir" diyen başkan Elmas, "Bu ilk defa olmuyor. Geçtiğimiz sene de bize oldu. Nezaket çerçevesinde yapmak önemli bunu. Sayın Çebi'nin en büyük sıkıntısı ki bu konuda haklı, menajerlerin takımları birbirine vurdurup, fiyat yükseltmeleri. Burada dikkatli davranmamız gerekiyor. Burada bütçeler belli zaten. Biz oyuncularla kendi şartlarımız uyarsa görüşmeye devam edeceğiz. Tüm başkanlarla şeffaf bir ilişkimiz var. Bu demek değildir ki Galatasaray'ın yapması gerekenlerden ödün vereceğiz. Galatasaray'ın haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.