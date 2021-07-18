Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'in genç yıldızını Galatasaray kapıyor!

Galatasaray'da, yeni sezon transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bir yandan Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı PSV maçına hazırlanırken bir yandan da Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği isimler üzerinden temaslarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi. Aslan, Bayern Münih'in genç yeteneği için girişimlere başladı. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 18.07.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 12:29 ABONE OL