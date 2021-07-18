18 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'in genç yıldızını Galatasaray kapıyor!

Galatasaray'da, yeni sezon transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bir yandan Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı PSV maçına hazırlanırken bir yandan da Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği isimler üzerinden temaslarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi. Aslan, Bayern Münih'in genç yeteneği için girişimlere başladı. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 18.07.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 12:29
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Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'in genç yıldızını Galatasaray kapıyor!

Yeni sezonda tek parolası şampiyonluk olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Orta saha takviyesi isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, izleme komitesinin önermiş olduğu genç yıldız için girişimlere başlanması raporu verdi.

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Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'in genç yıldızını Galatasaray kapıyor!

Orta saha rotasyonunda Gedson Fernandes ve Etebo'nun takımdan ayrılmasıyla o bölgeye Aytaç Kara transfer edildi. Gedson ile yeniden anlaşmak isteyen yönetim, transferde yaşanan belirsizlik sonrası alternarif isimler üzerine yoğunlaştı.

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Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'in genç yıldızını Galatasaray kapıyor!

Kadrosunda, ön libero pozisyonu için sadece Taylan Antalyalı ve Aytaç Kara bulunan Galatasaray'da, hem rotasyonu genişletmek hem de oyuncu kalitesini artırma adına o bölgeye profili yüksek bir oyuncu almanın hesapları yapılıyor.

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Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'in genç yıldızını Galatasaray kapıyor!

Bonservis ödeme engeli bu yaz döneminde sona eren Cimbom, pazarlıklarda daha rahat hareket edebiliyor. Bu doğrultuda birçok futbolcuyla görüşen Burak Elmas yönetimi, socut ekibinin tavsiyesiyle Fatih Terim'in izleyip, hayran kaldığı o isim için temaslara başladı.

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Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'in genç yıldızını Galatasaray kapıyor!

HEDEF BAYERN'İN GENÇ YILDIZI MICHAEL CUISANCE!

Galatasaray'ın, Bayern Münih'in 21 yaşındaki orta sahası Michael Cuisance, için Alman deviyle görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen ve 31 maça çıkan genç yıldız için, hem kiralık hem de satın alma seçeneklerinin bulunduğu iki farklı teklif yaptı.

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