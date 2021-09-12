Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ocak ayında sürpriz ayrılık! Fatih Terim'in talebi...

Yaz transfer döneminde UEFA'nın uygulamış olduğu Finansal Fair Play anlaşması sona eren Galatasaray, hamlelerini daha rahat yapma şansına sahip olmuştu. Sarı kırmızılılar, 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli harcayarak kadrosunu yenilemişti. Teknik Direktör Fatih Terim, Ocak ayı için ayrılmasını istediği oyuncuları da belirlemeye başladı. İşte deneyimli teknik adamın olumsuz rapor verdiği o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.09.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 12:39 ABONE OL