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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ocak ayında sürpriz ayrılık! Fatih Terim'in talebi...

Yaz transfer döneminde UEFA'nın uygulamış olduğu Finansal Fair Play anlaşması sona eren Galatasaray, hamlelerini daha rahat yapma şansına sahip olmuştu. Sarı kırmızılılar, 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli harcayarak kadrosunu yenilemişti. Teknik Direktör Fatih Terim, Ocak ayı için ayrılmasını istediği oyuncuları da belirlemeye başladı. İşte deneyimli teknik adamın olumsuz rapor verdiği o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.09.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 12:39
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Ocak ayında ilk ayrılık! Fatih Terim’in talebi...

Galatasaray, 2020-2021 yaz transfer sezonunda kadrosunu büyük oranda yenileyerek flaş yıldızları kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı yönetim, 10 yeni isimle anlaşarak takımı güçlendirdi. Cimbom'da sıra ayrılacak futbolculara geldi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Ocak ayında ilk ayrılık! Fatih Terim’in talebi...

Teknik Direktör Fatih Terim'in, performansı düşük olan oyuncularla Ocak ayında kesin olarak yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, ayrılacak isimlerin yerine de mutlaka takviye yapılmasını istediği belirtildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Ocak ayında ilk ayrılık! Fatih Terim’in talebi...

Başkan Burak Elmas ve yönetimini Terim'den rapor beklediği kaydedilirken, Fatih Terim'in, yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan ile kadro planlaması hakkında istişare yaptığı öne sürüldü.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Ocak ayında ilk ayrılık! Fatih Terim’in talebi...

Galatasaray'da, genç oyuncularla yola devam etmek isteyen ve bu doğrultuda kadro planlaması yapan 68 yaşındaki antrenörün, savunma bölgesinde flaş bir yıldızı takımda düşünmediği öğrenildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Ocak ayında ilk ayrılık! Fatih Terim’in talebi...

LUYINDAMA OCAK'TA YOLCU!

Sarı kırmızılılarda, Christian Luyindama ile yolların ayrılması planlanıyor. Fatih Terim ve ekibinin idman ve maç performansından memnun olmadığı Kongolu stoper için gelen tekliflerin değerlendirilme kararı alındığı aktarıldı.

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