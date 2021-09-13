Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao ile ilgili şaşırtan gerçek!

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi takımı 11 takviyeyle güçlendiren Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'yu kadrosuna katmıştı. Assunçao'nun babasının sarı-kırmızılı takımda forma giyen Arda Turan ile Atletico Madrid'den takım arkadaşı olduğu öğrenildi. İşte Gustavo Assunçao'nun babası ve baba oğul olan ünlü futbolcular... (GS spor haberi)