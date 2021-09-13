13 Eylül 2021, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao ile ilgili şaşırtan gerçek!
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi takımı 11 takviyeyle güçlendiren Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'yu kadrosuna katmıştı. Assunçao'nun babasının sarı-kırmızılı takımda forma giyen Arda Turan ile Atletico Madrid'den takım arkadaşı olduğu öğrenildi. İşte Gustavo Assunçao'nun babası ve baba oğul olan ünlü futbolcular... (GS spor haberi)
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası