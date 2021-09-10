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Son dakika transferi haberi: Fatih Terim o yıldızın biletini kesti! Ocak ayında...

Yaz transfer döneminde 11 futbolcuyu takıma katan ve kadrosunu büyük oranda yenileyen Galatasaray'da, gönderilecek oyuncularla ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in, devre arasına kadar performansı soru işareti olan futbolcuların idman ve maç performansını takip edeceği aktarıldı. Sarı kırmızılılarda, deneyimli teknik adamın biletini kestiği ilk isim de belli oldu. İşte o futbolcu ve yaşanan gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.09.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 11:50
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Son dakika transferi haberi: Fatih Terim o yıldızın biletini kesti! Ocak ayında...

Geçtiğimiz sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda kadrosuna 11 futbolcu kattı. Cimbom, birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı. Aslan'da yaprak dökümünün kış transfer döneminde de devam edeceği öğrenildi.

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Son dakika transferi haberi: Fatih Terim o yıldızın biletini kesti! Ocak ayında...

Sarı kırmızılılar, transfer döneminde 17 oyuncuyla yollarını ayırırken, maaş yükü fazla olan Radamel Falcao ile de vedalaştı. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan Marcelo Saracchi, Etebo, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes ile de yeniden anlaşma sağlanmadı.

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Son dakika transferi haberi: Fatih Terim o yıldızın biletini kesti! Ocak ayında...

Teknik Direktör Fatih Terim'in, performansından memnun olmadığı oyuncularla da ocak ayında yolların ayrılacağı öne sürüldü. Terim'in, kafasındaki isimleri belirlediği ve bu futbolcuların idman - maç performansını yakından takip edeceği aktarıldı.

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Son dakika transferi haberi: Fatih Terim o yıldızın biletini kesti! Ocak ayında...

Başkan Burak Elmas ve yönetimin, deneyimli teknik adamdan kısa süre içinde rapor alacağı ve gidecek oyuncularla ilgili çalışmalar yapacağı ifade edildi.

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Son dakika transferi haberi: Fatih Terim o yıldızın biletini kesti! Ocak ayında...

LİSTENİN İLK SIRASINDA DEANDRE YEDLIN VAR!

Galatasaray'da, performansıyla beklentileri karşılayamayan isimlerin başında DeAndre Yedlin geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in, sağ bek bölgesindeki ilk tercihinin Sacha Boey olduğu ve o mevkide Yedlin'i düşünmediği öğrenildi.

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