10 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika transferi haberi: Fatih Terim o yıldızın biletini kesti! Ocak ayında...
Yaz transfer döneminde 11 futbolcuyu takıma katan ve kadrosunu büyük oranda yenileyen Galatasaray'da, gönderilecek oyuncularla ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in, devre arasına kadar performansı soru işareti olan futbolcuların idman ve maç performansını takip edeceği aktarıldı. Sarı kırmızılılarda, deneyimli teknik adamın biletini kestiği ilk isim de belli oldu. İşte o futbolcu ve yaşanan gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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