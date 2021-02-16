Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Sezonun bitmesiyle birlikte...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bir yandan ligdeki yarışı sürdüren Cimbom, diğer yandan gelecek sezon takıma gelecek ve gidecek isimleri de netleştirmeye başladı. UEFA ile Finansal-Fair Play (FFP) anlaşması sezon sonunda bitecek ve TFF'nin yeni yabancı sınırlamasının da yürürlüğe girmesiyle birlikte kadrosunda büyük bir yapılanmaya gidecek G.Saray'da, 7 isimle yollar ayrılacakken bir dönemin de kapanacağı ifade edildi. İşte o gelişmeler ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)