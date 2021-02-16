16 Şubat 2021, Salı

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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Sezonun bitmesiyle birlikte...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bir yandan ligdeki yarışı sürdüren Cimbom, diğer yandan gelecek sezon takıma gelecek ve gidecek isimleri de netleştirmeye başladı. UEFA ile Finansal-Fair Play (FFP) anlaşması sezon sonunda bitecek ve TFF'nin yeni yabancı sınırlamasının da yürürlüğe girmesiyle birlikte kadrosunda büyük bir yapılanmaya gidecek G.Saray'da, 7 isimle yollar ayrılacakken bir dönemin de kapanacağı ifade edildi. İşte o gelişmeler ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.02.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 11:30
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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Sezonun bitmesiyle birlikte...

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray; yaz döneminde 8, devre arasında ise kadrosuna 5 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Sezonun bitmesiyle birlikte...

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deviren ve psikolojik üstünlüğü ele alan G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'la karşılaştı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Sezonun bitmesiyle birlikte...

Yoğun kar altında oynanan Kasımpaşa maçında ise Galatasaray, 2-1 kazandı ve liderliği geri aldı.

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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Sezonun bitmesiyle birlikte...

Sarı-kırmızılı takımda son gelişmeler bu yöndeyken, teknik direktör Fatih Terim, bir yandan da sezon sonunda takıma gelecek ve gidecekleri netleştirmeye başladı.

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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Sezonun bitmesiyle birlikte...

G.Saray'da sezonun kapanmasıyla birlikte 9 ismin sözleşmesi sona ererken, 4 futbolcunun da kiralık sözleşmesi bitecek. Ayrıca sarı-kırmızılılara yabancı statüsünde bulunan 3 futbolcu da kiralıktan geri dönecek.

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