19 Haziran 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Japon orta saha! Etebo ve Gedson Fernandes yerine...

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Galatasasaray, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, orta saha transferi için flaş bir ismi gündemine aldı. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması sona eren ve bonservis ödeme engeli ortadan kalkan Aslan'ın eli de rahatladı. İşte Galatasaray'ın gündemine aldığı o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:18
ABONE OL
  • 1
  • 10
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Japon orta saha! Etebo ve Gedson Fernandes yerine...

Transferde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le sözleşme imzalayan Galatasaray, orta sahada 6 numara pozisyonunda oynayabilecek bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Japon orta saha! Etebo ve Gedson Fernandes yerine...

Gedson Fernandes ve Etebo'nun kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte ön libero pozisyonunda sadece Taylan Antalyalı kaldı.

  • 3
  • 10
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Japon orta saha! Etebo ve Gedson Fernandes yerine...

Teknik direktör belirsizliği yaşayan Galatasaray, scout ekibinin raporu doğrultusunda oyuncularla görüşmelerini gerçekleştiriyor. Sarı kırmızılılarda transfer harekatını ise Abdürrahim Albayrak yürütüyor.

  • 4
  • 10
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Japon orta saha! Etebo ve Gedson Fernandes yerine...

Galatasaray, orta saha bölgesinde görev yapabilecek Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katsa da bu oyuncuları rotasyonda düşünüyor.

  • 5
  • 10
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Japon orta saha! Etebo ve Gedson Fernandes yerine...

ORTA SAHA MORITA'YA EMANET!

6 numara pozisyonuna net performans verecek bir ismi getirmeyi planlayan Cimbom, Japon orta saha Hidemasa Morita'yı transfer listesine aldı. İzleme komitesinin önerdiği oyuncuy için girişimler başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör