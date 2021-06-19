Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Japon orta saha! Etebo ve Gedson Fernandes yerine...

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Galatasasaray, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, orta saha transferi için flaş bir ismi gündemine aldı. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması sona eren ve bonservis ödeme engeli ortadan kalkan Aslan'ın eli de rahatladı. İşte Galatasaray'ın gündemine aldığı o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:18 ABONE OL