18 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Yeni sezon için Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Teknik direktör belirsizliği yaşayan sarı kırmızılılarda, scout ekibinin önerdiği isimlerle görüşmeler yapılıyor. Cimbom, bu doğrultuda hücum hattını güçlendirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı flaş kanat oyuncusu ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 10:07
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Yeni sezon öncesi sezon çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılarda, hedef Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarını geçerek gruplara kalmak. Cimbom, bu doğrultuda yeni transferleri PSV karşılaşmasına yetiştirmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Transfer döneminde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile sözleşme imzalayan Aslan, transfer hamlelerine devam edecek. Sarı kırmızılılarda yönetim belirsizliği yaşansa da hedef yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmak.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Galatasaray yönetimi, hücum bölgesini zenginleştirmek adına takviye yapmayı planlıyor. Henry Onyekuru ve Arda Turan'ın transfer durumundaki belirsizlik, Sofiane Feghouli'nin yetersiz performansı nedeniyle flaş bir kanat oyuncusu gündeme alındı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Sarı kırmızılılar, izleme komitesinin önerisiyle birçok oyuncu ile iletişime geçti. Haziran ayı itibariyla bonservis ve yıllık ücret ödeme engeli ortadan kalkan Aslan'ın eli de rahatlamış durumda.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

JACOB MURPHY BOMBASI!

Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Jacob Murphy için girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar, bu transfer döneminde boşa çıkacak oyuncu için resmi temaslarda bulunma kararı aldı.

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