18 Haziran 2021, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...
Yeni sezon için Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Teknik direktör belirsizliği yaşayan sarı kırmızılılarda, scout ekibinin önerdiği isimlerle görüşmeler yapılıyor. Cimbom, bu doğrultuda hücum hattını güçlendirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı flaş kanat oyuncusu ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?