Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Yeni sezon için Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Teknik direktör belirsizliği yaşayan sarı kırmızılılarda, scout ekibinin önerdiği isimlerle görüşmeler yapılıyor. Cimbom, bu doğrultuda hücum hattını güçlendirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı flaş kanat oyuncusu ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 10:07 ABONE OL