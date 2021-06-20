Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk bombası! Faslı yıldız...

Galatasaray'da yaşanan başkan belirsizliği, Burak Elmas'ın seçilmesiyle birlikte son buldu. Sarı kırmızılılar, yeni başkanıyla birlikte transferde de önünü rahat bir şekilde görebilecek. Scout ekibinin verdiği listeye göre girişimlerini sürdüren Aslan, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Ön libero pozisyonuna yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Cimbom, flaş bir oyuncu için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:57 ABONE OL