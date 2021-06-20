20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk bombası! Faslı yıldız...

Galatasaray'da yaşanan başkan belirsizliği, Burak Elmas'ın seçilmesiyle birlikte son buldu. Sarı kırmızılılar, yeni başkanıyla birlikte transferde de önünü rahat bir şekilde görebilecek. Scout ekibinin verdiği listeye göre girişimlerini sürdüren Aslan, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Ön libero pozisyonuna yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Cimbom, flaş bir oyuncu için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:57
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk bombası! Faslı yıldız...

Galatasaray'da, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte camiada yaşanan belirsizlik sona erdi. Sarı kırmızılılar, yeni sezon planlamalarında daha hızlı hareket edebilecek. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile kozlarını paylaşacak olan Cimbom, orta saha takviyesi için Faslı yıldızı listesine aldı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk bombası! Faslı yıldız...

Sarı kırmızılılarda, merakla beklenen başkanlık seçiminin kazananı Burak Elmas oldu. Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte kıyasıya bir yarışa giren Burak Elmas, 1.541 oyla başkan seçildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk bombası! Faslı yıldız...

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim'in, Burak Elmas'ın başkan olmasıyla birlikte yeniden sarı kırmızılılarla anlaşması bekleniyor. Galatasaray'da yapılan transferler Terim'in verdiği listeye göre gerçekleşiyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk bombası! Faslı yıldız...

Bu doğrultuda Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk kadroya katıldı. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile de yeniden sözleşme imzalandı. Birçok kiralık isimle de yola devam etmeme kararı alındı. Ayrıca geçen performansıyla takdir toplayan Gedson Fernandes için de tüm şartların zorlanması planlandı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk bombası! Faslı yıldız...

SOFYAN AMRABAT İÇİN YOĞUN MESAİ!

Saı kırmızılıların şimdiki hedefi ise üst seviye bir orta sahayı kadroya katmak. Aslan'ın gündemindeki isim ise Sofyan Amrabat. Yıldız isim için yoğun mesai harcanacak.

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