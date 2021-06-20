20 Haziran 2021, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk bombası! Faslı yıldız...
Galatasaray'da yaşanan başkan belirsizliği, Burak Elmas'ın seçilmesiyle birlikte son buldu. Sarı kırmızılılar, yeni başkanıyla birlikte transferde de önünü rahat bir şekilde görebilecek. Scout ekibinin verdiği listeye göre girişimlerini sürdüren Aslan, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Ön libero pozisyonuna yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Cimbom, flaş bir oyuncu için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?