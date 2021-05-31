Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar öncelikli olarak seçim sürecini tamamlayarak kulübün yeni başkanını belirleyecek. Bu sürecin ardından transferlere başlayacak olan Aslan'da birçok ismin sözleşmesi de sona eriyor.