31 Mayıs 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor! işte o isimler...

Gelecek sezon için şampiyonluk hedefleri kuran Galatasaray'da, bir yandan iç transferde kriz sürüyor. Sarı kırmızı takımda yapılacak transferlerin yanı sıra sözleşmesi biten oyuncular hakkında da planlama yapılıyor. Cimbom'da 12 futbolcu yeni mukavele imzalamaması halinde serbest kalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:32
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor! işte o isimler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor! işte o isimler...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar öncelikli olarak seçim sürecini tamamlayarak kulübün yeni başkanını belirleyecek. Bu sürecin ardından transferlere başlayacak olan Aslan'da birçok ismin sözleşmesi de sona eriyor.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor! işte o isimler...

İşte o isimler...

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor! işte o isimler...

ARDA TURAN

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor! işte o isimler...

EMRE TAŞDEMİR

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