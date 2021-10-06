Son dakika transfer haberi: Fatih Terim hayran kaldı! Galatasaray'a Brezilyalı golcü

Süper Lig'de milli araya Çaykur Rizespor galibiyetiyle giren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, kış transfer dönemi için izleme komitesi ve Fatih Terim'in ekibi hummalı bir çalışma içinde. Bu doğrultuda kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi. İşte Aslan'ın girişimlere başladığı o yıldız... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 06.10.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:30 ABONE OL