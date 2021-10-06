06 Ekim 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim hayran kaldı! Galatasaray'a Brezilyalı golcü
Süper Lig'de milli araya Çaykur Rizespor galibiyetiyle giren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, kış transfer dönemi için izleme komitesi ve Fatih Terim'in ekibi hummalı bir çalışma içinde. Bu doğrultuda kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi. İşte Aslan'ın girişimlere başladığı o yıldız... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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