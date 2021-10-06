06 Ekim 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim hayran kaldı! Galatasaray'a Brezilyalı golcü

Süper Lig'de milli araya Çaykur Rizespor galibiyetiyle giren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, kış transfer dönemi için izleme komitesi ve Fatih Terim'in ekibi hummalı bir çalışma içinde. Bu doğrultuda kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi. İşte Aslan'ın girişimlere başladığı o yıldız... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.10.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:30
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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim hayran kaldı! Galatasaray’a Brezilyalı golcü

8 haftası geride kalan Süper Lig'de, 14 puanı bulunan Galatasaray, Rizespor galibiyetiyle birlikte milli araya moralli girdi. 2 haftalık arada transfer çalışmalarını hızlandıran Cimbom'da, hedef golcü transferi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim hayran kaldı! Galatasaray’a Brezilyalı golcü

Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada bulunan sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de iki maç sonunda 4 puanla ilk sırada yer aldı.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim hayran kaldı! Galatasaray’a Brezilyalı golcü

Teknik Direktör Fatih Terim'in, yeni oluşturulan kadro için zaman istediği ve Ocak ayında 1-2 hamleyle birlikte şampiyonluğa ulaşma düşüncesinde olduğu belirtildi.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim hayran kaldı! Galatasaray’a Brezilyalı golcü

Bu doğrultuda tecrübeli teknik adamın, yönetimden net bir golcü istediği ve izleme komitesinin raporladığı futbolcuların görüntülerini izlemeye başladığı ifade edildi.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim hayran kaldı! Galatasaray’a Brezilyalı golcü

Aslan'da, forvet hattında Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu bulunurken, Terim'in önerilen isimlerden en çok beğendiği isim belli oldu.

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