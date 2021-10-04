04 Ekim 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: Alman devi Galatasaray'ın genç yıldızına talip oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Milli araya galibiyetle giren sarı kırmızılılarda, Ocak ayı için transfer hareketliliği de başladı. Cimbom'da kadroya katılacak isimlerin yanı sıra gidecek oyuncularla ilgili de çalışmalar sürüyor. Aslan'da, takımın yıldızlarından bir isme Alman devi talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:30
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Son dakika transfer haberi: Alman devi Galatasaray’ın genç yıldızına talip oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek ligde 14 puana ulaştı. Sarı kırmızılılar, milli araya moralli girerken, transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Son dakika transfer haberi: Alman devi Galatasaray’ın genç yıldızına talip oldu!

Cimbom'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı transfer dönemi için transfer harekatı devam ediyor. Aslan'da, kadroya katılması planlanan oyuncular için izleme komitesinin vereceği rapor bekleniyor.

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Son dakika transfer haberi: Alman devi Galatasaray’ın genç yıldızına talip oldu!

Burak Elmas ve yönetimi, takımdaki maaş bütçesini azaltmak adına ayrılması beklenen oyuncular için çalışmalar yaparken, sarı kırmızılılara flaş bir transfer teklifi geldi.

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Son dakika transfer haberi: Alman devi Galatasaray’ın genç yıldızına talip oldu!

İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

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Son dakika transfer haberi: Alman devi Galatasaray’ın genç yıldızına talip oldu!

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ALMAN DEVİ TALİP OLDU!

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na, Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg talip oldu. 22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlayan yeşil beyazlı kulübün yetkilileri, milli arada İstanbul'a gelecek.

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