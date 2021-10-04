Son dakika transfer haberi: Alman devi Galatasaray'ın genç yıldızına talip oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Milli araya galibiyetle giren sarı kırmızılılarda, Ocak ayı için transfer hareketliliği de başladı. Cimbom'da kadroya katılacak isimlerin yanı sıra gidecek oyuncularla ilgili de çalışmalar sürüyor. Aslan'da, takımın yıldızlarından bir isme Alman devi talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:30 ABONE OL