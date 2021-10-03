03 Ekim 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ: Şanslarını kullanamadılar! Fatih Terim o isimleri gönderiyor

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de sergilediği futbolla Avrupa'da sergilediği futbol arasında büyük fark olan Galatasaray'da Fatih Terim arayışlarına devam ediyor. Tecrübeli hoca özellikle topsuz oyunda daha başarılı olan takımı için, "Gerekirse sistemi değiştiririz bizim takımımız gol kralları çıkaran bir takım" ifadelerinde bulunmuştu. Terim bununla birlikte takımdan ayrılacak futbolcular konusunda da son kararını verdi. İşte Fatih Terim'in, Galatasaray'dan ayrılmasını yönetime ilettiği o isimler... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 03.10.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 10:35
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GALATASARAY HABERLERİ: Şanslarını kullanamadılar! Fatih Terim o isimleri gönderiyor

Süper Lig'de bir türlü istenilen futbolu sergileyemen Galatasaray, Avrupa'da ise tam tersi yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'inde oynadığı Lazio ve Marsilya maçlarında 4 puan alarak liderliğini sürdürdü.



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GALATASARAY HABERLERİ: Şanslarını kullanamadılar! Fatih Terim o isimleri gönderiyor

Sezon başında yapılan transferlere 530 milyonluk harcama yapan Galatasaray'da, transferler büyük umut verdi. Özellikle Morutan, Cicaldau, Sacha Boey ve Nelsson hamlelerinin ileriye dönük bonservis getirisine kesin gözüküyle bakılıyor.

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GALATASARAY HABERLERİ: Şanslarını kullanamadılar! Fatih Terim o isimleri gönderiyor

Fatih Terim'in yerli olarak ise Berkan ve Barış Alper Yılmaz üzerinde oldukça fazla durduğu öğrenildi. Terim, Berkan'a bu sezon ligde ve Avrupa'da 12 maçta görev verdi. Barış Alper ise sakatlığı sebebiyle 4 maçta görev alabildi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Şanslarını kullanamadılar! Fatih Terim o isimleri gönderiyor

Galatasaray'da ayrıca Fatih Terim'in üzerinde durduğu oyuncular kadar üstünü çizdiği futbolcularında olduğu öğrenildi. Özellikle iç saha maçlarında bazı oyuncuların taraftar tarafından tepki almasına rağmen oyuncularına sahip çıkan tecrübeli hocanın hangi isimleri gözden çıkardığı merak konusu olmaya devam ediyor.

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GALATASARAY HABERLERİ: Şanslarını kullanamadılar! Fatih Terim o isimleri gönderiyor

Terim'in birkaç hafta önce basın toplantısında söylediği devre arasında da direkt oynayabilecek takviyeler olacaktır açıklamalarının ardından finansal açıdan rahatlamak için yüksek maaş alan oyuncuların kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

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