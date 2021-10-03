GALATASARAY HABERLERİ: Şanslarını kullanamadılar! Fatih Terim o isimleri gönderiyor

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de sergilediği futbolla Avrupa'da sergilediği futbol arasında büyük fark olan Galatasaray'da Fatih Terim arayışlarına devam ediyor. Tecrübeli hoca özellikle topsuz oyunda daha başarılı olan takımı için, "Gerekirse sistemi değiştiririz bizim takımımız gol kralları çıkaran bir takım" ifadelerinde bulunmuştu. Terim bununla birlikte takımdan ayrılacak futbolcular konusunda da son kararını verdi. İşte Fatih Terim'in, Galatasaray'dan ayrılmasını yönetime ilettiği o isimler... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 10:35 ABONE OL