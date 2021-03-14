14 Mart 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetini bu sözlerle değerlendirdi! | GS haberleri

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Radamel Falcao ve Onyekuru'nun attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından deneyimli spor yazarları müsabakanın değerlendirmesini yaptı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 14.03.2021 08:14
ABONE OL
  • 1
  • 16
Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetini bu sözlerle değerlendirdi! | GS haberleri

ERMAN TOROĞLU - KEDİLER ALEMİ!

Belhanda olayından sonra G.Saraylı oyuncularda şu görünüyor: Belki iyi oynamayabiliriz ama iyi mücadele etmemiz lazım. G.Saray'da Terim bazı oyunculara fazla prim verdi. Mesela Belhanda, Arda, Babel... Bunların üçünün aynı takımda olması imkansız ancak birinin oynaması lazım. Çünkü bu üçü diğer arkadaşlarına yük bindiriyor. Dün akşam sakatlıktan gelen Falcao bile çok çalıştı ama aynı mücadeleyi Belhanda iki yıldır vermedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetini bu sözlerle değerlendirdi! | GS haberleri

Belhanda iyi oyuncu evet ama sen takımına mücadele olarak bir şeyler veremezsen bu bir şey sağlamaz. G.Saray'da kadro kötü değil ama formayı adaletli dağıttığınız zaman futbolcular rahat eder. Onyekuru geldi iki gol attı, sonrasındaki görüntü ben Onyekuru'yum. Onye'yi kaldırın sahada 'kuru' vardı... Dün yedekten girince başka türlü mücadele etti. G.Saray'da kaytaran oyuncu yoktu oynayanlar ve sonradan girenler dahil herkes mücadele etti.

  • 3
  • 16
Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetini bu sözlerle değerlendirdi! | GS haberleri

G.Saray'ın attığı gole benzer pozisyon Kayseri'ye geldi golü kaçırdı, aynı pozisyon Onyekuru'ya geldi, golü attı. Neden? Kayserili oyuncu kaleye fazla yaklaşınca açısı daraldı. Onyekuru bunu yapmadı. Kaleciye fazla yaklaşmadan gerekeni yaptı. Kayseri'nin işi zor. Çünkü gol atacak adamları yok. Mücadele ediyorlar ama bir yere kadar. Ligde kalacaksan sinekten yağ çıkaracaksın.

  • 4
  • 16
Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetini bu sözlerle değerlendirdi! | GS haberleri

Hakem için fazla lafa gerek yok. Maça çıkarken yüzündeki ifade sanki ruhunu vermiş gibi. 'G.Saray yenilirse naparım' diye düşünüyor. Kayseri umurunda değil. Yalandan düdükler çalıyor. Ama inandırıcı değil. Türkiye'de hakemlik alemini topyekün değiştirmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Yine yazıyorum yine söyleyeceğim; üç büyükler sezonun ortalarında hep bağırırlar, iyi oynamadıklarında hakemleri suçlarlar. Sezon sonunda biri şampiyon olur. Hele bu martta olursa, çünkü mart ayı keskin virajların olduğu aydır. Kulüpler daha fazla ses çıkarırlar. Mart ayı olunca da aklıma da kedilerin alemi gelmiyor değil!

  • 5
  • 16
Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetini bu sözlerle değerlendirdi! | GS haberleri

REHA KAPSAL - ÖNEMLİ!

Galatasaray'ın son 2 maçta 5 puan kaybedip hafta içi de Belhanda'nın sözleşmesi yönetim tarafından feshedildikten sonra gözler Kayseri deplasmanındaki performansının ne olacağı merak konusuydu. Sarı-kırmızılılar ilk 10 dakika ön alan baskısıyla rakibine üstünlük sağlayıp pozisyon da üretti. Bundan sonraki süreçte Kayserispor oyunu dengeledi. O dakikalardaki en net pozisyonu da Henrique ile kaçırdı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ