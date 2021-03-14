Hakem için fazla lafa gerek yok. Maça çıkarken yüzündeki ifade sanki ruhunu vermiş gibi. 'G.Saray yenilirse naparım' diye düşünüyor. Kayseri umurunda değil. Yalandan düdükler çalıyor. Ama inandırıcı değil. Türkiye'de hakemlik alemini topyekün değiştirmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Yine yazıyorum yine söyleyeceğim; üç büyükler sezonun ortalarında hep bağırırlar, iyi oynamadıklarında hakemleri suçlarlar. Sezon sonunda biri şampiyon olur. Hele bu martta olursa, çünkü mart ayı keskin virajların olduğu aydır. Kulüpler daha fazla ses çıkarırlar. Mart ayı olunca da aklıma da kedilerin alemi gelmiyor değil!