28 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürdü. Spor yazarları da karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS haberler)
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