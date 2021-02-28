28 Şubat 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürdü. Spor yazarları da karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS haberler)

Giriş Tarihi: 28.02.2021 08:59
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Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yorumladı

LEVENT TÜZEMEN - 'BOSS'A DİKKAT!

Fatih Terim'in, Alanya maçını kazanan kadroyu ödüllendirmek adına Erzurumspor karşısına çıkarması sıkıntı yarattı. Keyif vermeyen, bol hata yapan bir Galatasaray izledik. Bu kadroyla Galatasaray lig sonuna kadar gidemez. Sadece koşan oyunculardan takım kuramazsınız.

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Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yorumladı

Oyuna akıl katacak, top kullanma yeteneği yüksek, kaliteli oyunculara ihtiyacınız var. Mostafa Mohamed'in ilk golüne kadar Galatasaray'ın Erzurum kalesinde pozisyonu bile yoktu. Çünkü takım içinde final pası yapacak, araya top atacak oyuncu yok. Onyekuru ve Mostafa Mohamed, Belhanda, Feghouli gibi yetenekli oyuncuları aradılar.

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Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yorumladı

Oyundan düşen, çok pas hatası yapan futbolculara Terim'in uzun süre tahammül etmesi ve değişikliğe gitmemesi, oyuna geç müdahale etmesi Galatasaray'a zarar verebilirdi. Çünkü Marcao, Luyindama, Ömer Bayram ve Fernandes'in yaptığı hatalar, Galatasaray kalesinde Erzurum'un çok ciddi pozisyonlar bulmasını sağladı.

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Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yorumladı

Fatih Terim'in değişiklik için neden 70 dakika beklediğine bir anlam veremiyorum. Özellikle Ömer Bayram'ın riskli oyunu, Fernandes'in gereksiz top sürüp riske girmesi orta sahada zafiyet yaşamasına neden oldu. Tabela üzerinden maçı okursak Galatasaray kazandı. Ama oyun olarak Erzurum daha mücadeleci, daha güçlü, 2-0'a rağmen skoru kabul etmeyen bir mücadele içindeydi.

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Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yorumladı

Mostafa Mohamed'in ilk golde topa sert bir vuruş yapması başarılıydı ama ikinci golde top takibi kalecinin müdahale edemeyeceği nokta olan tavana topu şutlaması büyük bir başarıydı. Galatasaray kazandı ama Erzurum kendi beceriksizliği nedeniyle çok özel pozisyonları harcadı. Galatasaray bu oyunu geliştirmek zorunda. Terim, bu kadroda daha fazla ısrar etmeden, kreatif oyuncuları kazanmalı. Fatih Terim, Luyindama'yı da riskli oynamaması konusunda uyarmalı. Çünkü Luyindama kendine olan güveni yüzünden savunma kurgusuna yaptığı hatalarla zarar veriyor.

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