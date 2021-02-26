26 Şubat 2021, Cuma
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara! Sezon sonu şampiyon olunursa...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, bir yandan gelecek sezonun planlamaları da yapılıyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın yerine yeni bir 10 numara almak için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS transfer haberleri)
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