Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara! Sezon sonu şampiyon olunursa...

Sarı-kırmızılılardan 3 milyon 350 bin Euro maaş alan Belhanda yeni sözleşmesi için 1.5 milyon artı bonuslar karşılığında yeni kontrat yapabileceğini yönetime bildirmişti. Oyuncunun menajeri William D'Avila ile de bir yanda müzakerelere devam ediyor.