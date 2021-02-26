26 Şubat 2021, Cuma

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara! Sezon sonu şampiyon olunursa...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, bir yandan gelecek sezonun planlamaları da yapılıyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın yerine yeni bir 10 numara almak için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS transfer haberleri)

Giriş Tarihi: 26.02.2021 19:20 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 19:26
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara! Sezon sonu şampiyon olunursa...

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Yeni kontrat müzakereleri devam ederken, Belhanda'nın "Sizleri asla unutmayacağım" mesajını veda mesajı olarak algılayanlar da oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara! Sezon sonu şampiyon olunursa...

Sarı-kırmızılılar ayrıca yeni bir 10 numarayı da gözüne kestirmiş durumda.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara! Sezon sonu şampiyon olunursa...

Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Younes Belhanda dün 31 yaşına adımını attı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Faslı oyuncuyla geçtiğimiz aylarda yeni kontrat üzerinde konuşulmuş ancak kesin sonuca varılamamıştı.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara! Sezon sonu şampiyon olunursa...

Sarı-kırmızılılardan 3 milyon 350 bin Euro maaş alan Belhanda yeni sözleşmesi için 1.5 milyon artı bonuslar karşılığında yeni kontrat yapabileceğini yönetime bildirmişti. Oyuncunun menajeri William D'Avila ile de bir yanda müzakerelere devam ediyor.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara! Sezon sonu şampiyon olunursa...

Galatasaray'da, sezon sonunda orta sahaya Salih Uçan takviyesi de planlanıyor.

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