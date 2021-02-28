28 Şubat 2021, Pazar

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray iki ismi bitiriyor! İşte Fatih Terim'in prensleri...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini koruyarak üst üste 8. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılarda özellikle devre arası gerçekleşen Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Onyekuru ve Yedlin'in performansı Fatih terim'in yüzünü güldürürken, Halil Dervişoğlu ise geçirdiği corona virüsü nedeniyle fazla şans bulamadı. Takıma katılan genç oyuncuların enerjisi sarı-kırmızılılarda büyük etki gösterirken, gelecek sezon planlaması doğrultusunda yerli ve genç oyuncu arayışlarına başlayan Galatasaray'da gündemde iki isim var. İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği futbolcular... (GS transfer haberleri)

Giriş Tarihi: 28.02.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 12:22
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Galatasaray iki ismi bitiriyor! İşte Fatih Terim'in prensleri...

Galatasaray'da üst üste gelen galibiyetlerin ardından keyifler yerinde. Sarı-kırmızılılarda özellikle devre arası gerçekleşen transferler Fatih Terim'i çok memnun etti.

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Galatasaray iki ismi bitiriyor! İşte Fatih Terim'in prensleri...

Her basın toplantısında takviyeden bahseden tecrübeli hocanın, gelen başarılı sonuçların ardından ne kadar nokta atış hamlesi yaptığı gözler önüne serildi.

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Galatasaray iki ismi bitiriyor! İşte Fatih Terim'in prensleri...

Sarı-kırmızılılarda özellikle Mostafa Mohamed'in performansı Falcao ve Diagne'den sonra camiada büyük mutluluk yaşattı. Mısırlı forvet bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

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Galatasaray iki ismi bitiriyor! İşte Fatih Terim'in prensleri...

Fatih Terim'in özellikle Rui Costa ile özel görüşerek bitirdiği Gedson Fernandes transferi ise orta sahayı adeta harekete geçirdi. Terim, Portekizli efsane futbolcunun Milan'da teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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Galatasaray iki ismi bitiriyor! İşte Fatih Terim'in prensleri...

Gedson Fernandes ise bu sezon çıktığı 3 karşılaşmada 1 gol kaydederken, sarı-kırmızılıların merkezden oynadığı oyun direncine büyük katkı gösterdi.

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