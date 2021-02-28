28 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray iki ismi bitiriyor! İşte Fatih Terim'in prensleri...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini koruyarak üst üste 8. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılarda özellikle devre arası gerçekleşen Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Onyekuru ve Yedlin'in performansı Fatih terim'in yüzünü güldürürken, Halil Dervişoğlu ise geçirdiği corona virüsü nedeniyle fazla şans bulamadı. Takıma katılan genç oyuncuların enerjisi sarı-kırmızılılarda büyük etki gösterirken, gelecek sezon planlaması doğrultusunda yerli ve genç oyuncu arayışlarına başlayan Galatasaray'da gündemde iki isim var. İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği futbolcular... (GS transfer haberleri)
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