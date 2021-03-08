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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldız Sivasspor performansıyla tepki çekti! "Oynama zorunluluğu mu var?"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların yıldız ismi performansıyla tepki çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.03.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 10:28
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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldız Sivasspor performansıyla tepki çekti! Oynama zorunluluğu mu var?

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldız Sivasspor performansıyla tepki çekti! Oynama zorunluluğu mu var?

Zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü yenilgisi ile birlikte son iki haftada toplam 5 puan kaybederek ligde bir haftayı bay geçen Beşiktaş'ın iki puan gerisine düştü.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldız Sivasspor performansıyla tepki çekti! Oynama zorunluluğu mu var?

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da bazı oyunculara tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldız Sivasspor performansıyla tepki çekti! Oynama zorunluluğu mu var?

Ligde dün oynanan Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan yeni transfer Gedson Fernandes de bu eleştirilerden payını aldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldız Sivasspor performansıyla tepki çekti! Oynama zorunluluğu mu var?

Bazı taraftarlar, performasını yeterli görmediği 22 yaşındaki Portekizli yıldıza sert sözler sarf etti. İşte o yorumlar...

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