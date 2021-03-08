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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş eleştiri! "Oyun planlarında eksiklikler var"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılıları Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte o çarpıcı yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.03.2021 09:12
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş eleştiri! Oyun planlarında eksiklikler var

SERKAN KORKMAZ - USTALARA SAYGI

Son üç maçında kötü oynayıp ikisini kazanan Galatasaray'da Fatih hoca takımın yarısını yenilemişti. Sarı kırmızılılarda cezalı olan Mohamed dışındaki bu revizyon kimseyi şaşırtmadı. Aslında Linnes'in vahim hatasıyla yenen gole kadar kötü de oynamıyordu Terim'in takımı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş eleştiri! Oyun planlarında eksiklikler var

Ardından Babel'in çabasıyla, Falcao'nun muhteşem golüyle skor eşitlendi. Maç rölantiye girmiş, herkes "ilk yarı böyle biter" diye düşünürken, Muslera ilk golden de daha saçma bir gol yiyordu. Sert bir şutun Muslera'dan dönmesi ve iki stoperin arasından milimetrik şekilde Boyd'un ayak ucuyla buluşması hayli enteresandı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş eleştiri! Oyun planlarında eksiklikler var

Belhanda maç içinde bir var, bir yok... Onyekuru "iyi" desen iyi değil, "kötü" desen kötü değil; arada ekstra işler yapıyor ama genelde hayli "savruk"... 4 ay sonra 11'e giren Falcao harika bir gol ve kullandığı penaltıyla, Babel ise bir asist ve yaptırdığı penaltıyla ustalığın başka bir şey olduğunu gösterdiler.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş eleştiri! Oyun planlarında eksiklikler var

Uzun süredir kimseden takdir görmeyen bu isimlere destek olansa sadece Taylan'dı neredeyse. Gedson, önceki maçlarına göre "bir tık" daha iyiydi sanki ama hala tam anlamıyla "hazır" diyemem. Saracchi, hem hücumda hem de savunmada kendi standardının bile uzağında. Feghouli'nin katkı sağlaması belli ki zaman alacak. Kanaatimce Kerem 11'e daha yakın.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş eleştiri! Oyun planlarında eksiklikler var

Dün akşam, zorlu bir rakip karşısında, takım performansındaki kıpırdanmaya rağmen yaşanan puan kaybı Terim'i hayli radikal değişikliklere itebilir. Keza; bundan böyle (bence) şampiyonluk hesabı yapan bir Galatasaray'ın hiçbir puan kaybının telafisi bulunmuyor.

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