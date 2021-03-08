Belhanda maç içinde bir var, bir yok... Onyekuru "iyi" desen iyi değil, "kötü" desen kötü değil; arada ekstra işler yapıyor ama genelde hayli "savruk"... 4 ay sonra 11'e giren Falcao harika bir gol ve kullandığı penaltıyla, Babel ise bir asist ve yaptırdığı penaltıyla ustalığın başka bir şey olduğunu gösterdiler.