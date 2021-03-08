08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş eleştiri! "Oyun planlarında eksiklikler var"
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılıları Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte o çarpıcı yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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