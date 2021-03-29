29 Mart 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük değişim gerçekleşiyor... (Gs transfer haberleri)

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'da Fatih Terim, Marcao ve Luyindama'nın cezalı duruma düşmesinin ardından Hatayspor maçına hangi savunma kurgusuyla çıkacağının planlarını yaparken, bu durum gelecek sezon transferde savunmaya öncelik verilmesine sebep oldu. Transfer planlamasını sürdüren sarı kırmızılı ekip, alternatifi bol bir savunma grubu kuracak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:07
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük değişim gerçekleşiyor...

Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer alan Galatasaray, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını sarmak için Hatayspor maçına hazırlanıyor. Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fatih Terim ve ekibi gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük değişim gerçekleşiyor...

Bu sezon transfer dönemlerinde sıkıntılı bir süreç geçiren Galatasaray, gelecek sezon benzer problemleri yaşamak istemiyor.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük değişim gerçekleşiyor...

Yaz transfer döneminde Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui gibi isimleri transfer eden sarı kırmızılı ekip, orta sahada sadece Etebo'yu alınca Fatih Terim bu bölgede oldukça sıkıntı yaşamıştı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük değişim gerçekleşiyor...

Ara transfer döneminde ise Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mohamed Mostafa, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin gibi isimler kadroya katıldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük değişim gerçekleşiyor...

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray, iç transferde ilk adımı Muslera ile attı. Deneyimli eldiven ile 3 yıl sözleşme uzatıldı.

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