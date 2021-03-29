Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük değişim gerçekleşiyor... (Gs transfer haberleri)

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'da Fatih Terim, Marcao ve Luyindama'nın cezalı duruma düşmesinin ardından Hatayspor maçına hangi savunma kurgusuyla çıkacağının planlarını yaparken, bu durum gelecek sezon transferde savunmaya öncelik verilmesine sebep oldu. Transfer planlamasını sürdüren sarı kırmızılı ekip, alternatifi bol bir savunma grubu kuracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.03.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:07 ABONE OL