Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'ta flaş gelişme! Yönetimin kafası karıştı

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonun sona ermesiyle birlikte mevcut sol bekleri Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da bu bölge için gündeme alınan Patrick van Aanholt ile ilgili yönetimin kafasını karıştıran bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...