28 Mart 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'ta flaş gelişme! Yönetimin kafası karıştı

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonun sona ermesiyle birlikte mevcut sol bekleri Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da bu bölge için gündeme alınan Patrick van Aanholt ile ilgili yönetimin kafasını karıştıran bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 13:19
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'ta flaş gelişme! Yönetimin kafası karıştı

Galatasaray şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Geçen sezonun devre arasında Leipzig'den kiralanan ama sık sakatlanması sebebiyle uzun vadede kadroda düşünülmeyen Marcelo Saracchi ile yola devam edilmeyecek.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'ta flaş gelişme! Yönetimin kafası karıştı

HAFTADA 60 BİN EURO KAZANIYOR

Sarı-kırmızılıların sol bek için hedefinde Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Patrick van Aanholt var. 2017'de 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibine transfer olan 1990 doğumlu futbolcu, haftalık 60 bin Euro kazanıyor.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'ta flaş gelişme! Yönetimin kafası karıştı

CİMBOM'DA HEDEF BÜTÇEYİ DÜŞÜRMEK

Seneliği 2.4 milyon Euro'ya gelen tecrübeli sol bekin maaşı el yakıyor. Maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar Muslera'nın yeni sözleşmesinde de yaklaşık 1 milyon Euro indirime gidip 2.5 milyon Euro'luk anlaşma yapmıştı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'ta flaş gelişme! Yönetimin kafası karıştı

TAVAN MUSLERA'NIN MAAŞI

Maaş baremini Muslera üzerinden belirleyen sarı-kırmızılılar sol bek konusunda da 2 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemiyor. Geçen sezon PSV Eindhoven'ın istediği Hollandalı futbolcuyla Ajax'ın da teklif verebileceği belirtiliyor.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'ta flaş gelişme! Yönetimin kafası karıştı

Aynı zamanda Hollanda Milli Takımı'nın da formasınıj giyen Patrick van Aaanholt, 4-2 kaybettikleri Türkiye maçında İstanbul'a gelmiş ve mücadelenin son 8 dakikasında süre almıştı.

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