27 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın ardından ligde 61 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray'da gelecek sezon planlamalarına şimdiden başlandı. Teknik direktör Fatih Terim, takımdan en büyük sorun olarak gördüğü orta saha bölgesi için gündemine flaş bir ismi aldı. Tecrübeli hoca yönetimle bizzat görüşerek yıldız futbolcunun transferinde harekete geçilmesini istedi. (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim hedefindeki ismi yönetime sundu! Orta sahaya dinamo...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın ardından ligde 61 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray'da gelecek sezon planlamalarına şimdiden başlandı. Teknik direktör Fatih Terim, takımdan en büyük sorun olarak gördüğü orta saha bölgesi için gündemine flaş bir ismi aldı. Tecrübeli hoca yönetimle bizzat görüşerek yıldız futbolcunun transferinde harekete geçilmesini istedi. (GS spor haberleri)
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