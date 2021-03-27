27 Mart 2021, Cumartesi

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim hedefindeki ismi yönetime sundu! Orta sahaya dinamo...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın ardından ligde 61 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray'da gelecek sezon planlamalarına şimdiden başlandı. Teknik direktör Fatih Terim, takımdan en büyük sorun olarak gördüğü orta saha bölgesi için gündemine flaş bir ismi aldı. Tecrübeli hoca yönetimle bizzat görüşerek yıldız futbolcunun transferinde harekete geçilmesini istedi. (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 10:20
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim hedefindeki ismi yönetime sundu! Orta sahaya dinamo...

Süper Lig'de geride kalan haftalarda özellikle orta saha bölgesinde büyük bir sorun yaşayan sarı-kırmızılılarda sezon boyunca birçok farklı isim denendi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim hedefindeki ismi yönetime sundu! Orta sahaya dinamo...

Özellikle Fatih Terim'in, Taylan Antalyalı yanında direkt oynayacak bir isim arayışında olduğu ve bu bölgede denediği hiç bir futbolcudan memnun kalmadığı öğrenildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim hedefindeki ismi yönetime sundu! Orta sahaya dinamo...

Gedson Fernandes transferinde büyük uğraş gösteren Galatasaray'da, Portekizli futbolcu beklenilen karşılığı gösteremedi ve o bölgede yaşanılan sorunu çözemedi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim hedefindeki ismi yönetime sundu! Orta sahaya dinamo...

Son iki haftada orta saha bölgesinde baklava modeli deneyen Fatih Terim, Emre Akbaba tercihiyle de etkili olamadı. Tecrübeli hocanın gelecek haftalarda nasıl bir tercih yapacağı ise merak konusu oldu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim hedefindeki ismi yönetime sundu! Orta sahaya dinamo...

Gelecek sezon için hem Etebo hem Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmelerinde uzatma kararı almayacak olan Galatasaray'da bu bölge için aranan ismi Fatih Terim yönetime sundu.

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