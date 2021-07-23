Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye farklı kaybeden Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılı yönetim, şok etkisi yaratan yenilgi sonrası kolları sıvadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in de PSV karşılaşmasının ardından radikal kararlar alacağı belirtildi. Yönetimden, mutlak bir orta saha transferi isteyen deneyimli teknik adam, Perulu yıldız için onay verdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 23.07.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 10:27 ABONE OL