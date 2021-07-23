23 Temmuz 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye farklı kaybeden Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılı yönetim, şok etkisi yaratan yenilgi sonrası kolları sıvadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in de PSV karşılaşmasının ardından radikal kararlar alacağı belirtildi. Yönetimden, mutlak bir orta saha transferi isteyen deneyimli teknik adam, Perulu yıldız için onay verdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 23.07.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 10:27
ABONE OL
  • 1
  • 10
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye farklı mağlup olarak beklenmedik bir sonuç aldı. Sarı kırmızılı yönetimin, bu sonuç sonrası transfer girişimlerini hızlandırdığı ve daha somut adımlar atacağı kaydedildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşı karşıya geldi. Cimbom, Hollanda ekibine 5-1 kaybederek gruplara kalma hedefinden uzaklaştı.

  • 3
  • 10
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi

Galatasaray'ın, PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı rövanş maçı ise 28 Temmuz'da. Sarı kırmızılılar, turu geçememesi durumunda Devler Ligi hayallerine veda edecek.

  • 4
  • 10
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi

Alınan sonuç sonrası dev bir operasyon yapacak olan yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer adımlarını hızlandırdı. PSV maçında yaşanan ön libero eksikliğini hemen çözmek isteyen Aslan, bu bölgeye acil takvşye kararı aldı.

  • 5
  • 10
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi

Ön libero bölgesinde Aytaç Kara ve Taylan Antalyalı dışında alternatifi bulunmayan Galatasaray, Perulu orta sahaya kancayı taktı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör