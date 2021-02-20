Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde ses getirecek harekat! Hakan Çalhanoğlu...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezonun transfer harekatına ise erken başladı. UEFA ile Finansal-Fair Play'in (FFP) sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak taraftarını sevindirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nu listenin ilk sırasına yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 20.02.2021 16:43 ABONE OL