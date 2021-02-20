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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde ses getirecek harekat! Hakan Çalhanoğlu...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezonun transfer harekatına ise erken başladı. UEFA ile Finansal-Fair Play'in (FFP) sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak taraftarını sevindirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nu listenin ilk sırasına yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 20.02.2021 16:43
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde ses getirecek harekat! Hakan Çalhanoğlu...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde ses getirecek harekat! Hakan Çalhanoğlu...

Spor Toto Süper Lig'de 6'da 6 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde ses getirecek harekat! Hakan Çalhanoğlu...

Ligde büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde ses getirecek harekat! Hakan Çalhanoğlu...

Ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, rakibiyle karşılaştığı son 5 maçta 4 yenilgi alırken, 1 kez de galibiyetle sahadan ayrıldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde ses getirecek harekat! Hakan Çalhanoğlu...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

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