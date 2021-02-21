Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası o isme büyük övgü! "Ustalığını konuşturdu"

Özellikle VAR'a dahi gerek duyulmadan Babacar'a kırmızı kart çıkmaması hayli garipti. Donk, Taylan ve Belhanda'nın yedekte soyunmaları çok dikkat çekiciydi. Üç futbolcunun da sadece "dinlendirmek" için yedek olduklarını düşünmek saflık olur. Galatasaray takımı yeni gelenlerin ardından bir evrim geçiriyor ve Terim bu dönüşüm sırasında bazı oyuncularına "kimse vazgeçilmez değil" mesajını veriyor sanki.