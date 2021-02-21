21 Şubat 2021, Pazar

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Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası o isme büyük övgü! "Ustalığını konuşturdu"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibine son maçlarda üstünlük kuramayan sarı-kırmızılı takım sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı ve ligde 7'de 7 yaparak liderliğini pekiştirdi. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı değerlendirirken, o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.02.2021 09:16
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Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası o isme büyük övgü! Ustalığını konuşturdu

SERKAN KORKMAZ - BÜYÜK İŞ

Mostafa Mohamed, maça inanılmaz başladı. Geleli birkaç hafta olan ve performansıyla gündemin ilk sırasına oturan Mısırlı, bir şutu direkten dönmese ve sonrasında Onyekuru, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderebilse, ilk 15 dakikada bir gol, bir de asist yapmış olacaktı. Ligin en iyi birkaç takımından Alanya bu dakikaları atlatıp Salih'le maça geç de olsa giriş yaptı.

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Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası o isme büyük övgü! Ustalığını konuşturdu

Salih'in elverişli pozisyonda topu direğe nişanladığı şutun hemen sonrasında Yedlin'in mükemmel pasıyla buluşan Emre Kılınç topu önce savunmanın üzerine vurdu ve dönüşünde de cezayı kesti. Kılınç, sahanın en iyilerindendi. Bir Alanya hücumunda Babacar ile burun buruna kalan Muslera gole geçit vermedi. Hakem Zorbay Küçük, Onyekuru'nun ceza sahasında düşürülmesine "devam", Babacar'ın Luyindama'nın kaşını yarmasınaysa "sarı kart" derken (bence) hatalıydı.

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Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası o isme büyük övgü! Ustalığını konuşturdu

Özellikle VAR'a dahi gerek duyulmadan Babacar'a kırmızı kart çıkmaması hayli garipti. Donk, Taylan ve Belhanda'nın yedekte soyunmaları çok dikkat çekiciydi. Üç futbolcunun da sadece "dinlendirmek" için yedek olduklarını düşünmek saflık olur. Galatasaray takımı yeni gelenlerin ardından bir evrim geçiriyor ve Terim bu dönüşüm sırasında bazı oyuncularına "kimse vazgeçilmez değil" mesajını veriyor sanki.

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Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası o isme büyük övgü! Ustalığını konuşturdu

Sarı kırmızılılar, 70'ten sonra topu rakibe vermekle kalmadı (neredeyse) sadece izlediler. Muslera vücudunun her yeriyle yaptığı kurtarışlarla yine en iyisiydi. 10 dakika bir gecikmeyle gelen Taylan ve Kerem aşıları Alanya'nın baskısını hafifletmese de Galatasaray son üç maçında yenildiği takımı deplasmanda yendi. Hem de Gedson, Etebo, Kılınç orta sahasıyla. 3 puandan fazlasıydı. Terim resmen ustalığını konuşturdu. Gerçekten çok ama çok büyük iş.

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Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası o isme büyük övgü! Ustalığını konuşturdu

LEVENT TÜZEMEN - REZALET YÖNETİM

Galatasaray "keskin viraj" sayılacak Alanyaspor'u yenerek zirve yolunda büyük adım attı. Hakem Zorbay Küçük bozacı VAR'daki Emre Malok da tüm kararlarda şıracıydı. Hakem ikilisi hafta içinde yaratılan algı operasyonundan o kadar etkilenmişlerdi ki; bir kırmızı karta bir de penaltıya göz göre göre 3 maymunu oynadılar.

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