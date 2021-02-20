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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Ezeli rakibe gidiyor

2017 yazında Galatasaray'a transfer olan ve 4 yıldır sarı-kırmızılı formayı terleten Younes Belhanda'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yeni mukavele imzalayıp imzalamayacağı netleşmeyen Faslı yıldızın menajeri William D'Avila, oyuncusunu Cimbom'un ezeli rakibine önerdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.02.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 13:16
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Ezeli rakibe gidiyor

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Younes Belhanda ile yeni kontrat yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Ezeli rakibe gidiyor

Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı yıldız, maaşını 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeyi kabul etmişti.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Ezeli rakibe gidiyor

Belhanda'nın geleceğini biraz da sezon sonuna kadar sergileyeceği performansı belirleyecek.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Ezeli rakibe gidiyor

Sarı-kırmızılılarda sezon sonuna doğru, Younes Belhanda ile ilgili son karar verilecek.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Ezeli rakibe gidiyor

Teknik direktör Fatih Terim, inişli çıkışlı performans sergilemesi halinde Faslı futbolcu ile yollarını ayıracak.

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