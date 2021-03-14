14 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray Çaykur Rizespor mesaisine başladı! Donk ve Emre Taşdemir...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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