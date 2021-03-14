14 Mart 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray Çaykur Rizespor mesaisine başladı! Donk ve Emre Taşdemir...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.03.2021 16:57
ABONE OL
  • 1
  • 10
Galatasaray Çaykur Rizespor mesaisine başladı! Donk ve Emre Taşdemir...

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Galatasaray Çaykur Rizespor mesaisine başladı! Donk ve Emre Taşdemir...

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

  • 3
  • 10
Galatasaray Çaykur Rizespor mesaisine başladı! Donk ve Emre Taşdemir...

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hedefsiz ve hedefli dar alanda pas oyunları oynandı.

  • 4
  • 10
Galatasaray Çaykur Rizespor mesaisine başladı! Donk ve Emre Taşdemir...

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi.

  • 5
  • 10
Galatasaray Çaykur Rizespor mesaisine başladı! Donk ve Emre Taşdemir...

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ