Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü! Kadroya alınmamıştı ama...

Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, antrenmanda ise bir kare dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 24.08.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 15:10 ABONE OL