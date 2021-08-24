25 Ağustos 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü! Kadroya alınmamıştı ama...

Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, antrenmanda ise bir kare dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 24.08.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 15:10
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Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü! Kadroya alınmamıştı ama...

Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile oynayacağı rövanş maçına ara vermeden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü! Kadroya alınmamıştı ama...

Sarı-kırmızılılarda maçta süre alan oyuncular idmanı, salonda ve sahada yenilenme antrenmanı yaparak tamamladı.

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Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü! Kadroya alınmamıştı ama...

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu.

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Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü! Kadroya alınmamıştı ama...

FALCAO İDMANDA YER ALDI

Hatayspor maçında kadroya alınmayan Radamel Falcao, takımla çalıştı.

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Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü! Kadroya alınmamıştı ama...

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşuların ardından tamamlandı. İşte idmandan görüntüler...

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