21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Fatih Terim bizzat devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray, 2021/2022 sezonunda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi kadrosunu Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz takviyeleriyle güçlendiren sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Rachid Ghezzal, Layvin Kurzawa, Jens Stryger Larsen, Patrick van Aanholt, Nicolae Stanciu ve Berkan Kutlu gibi isimleri gündemine alan sarı-kırmızılılarla ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Galatasaray'ın Serie A devi Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazarken, Fatih Terim'in bu transfer için bizzat devrede olduğu öne sürüldü. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
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