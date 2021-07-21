21 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Fatih Terim bizzat devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray, 2021/2022 sezonunda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi kadrosunu Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz takviyeleriyle güçlendiren sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Rachid Ghezzal, Layvin Kurzawa, Jens Stryger Larsen, Patrick van Aanholt, Nicolae Stanciu ve Berkan Kutlu gibi isimleri gündemine alan sarı-kırmızılılarla ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Galatasaray'ın Serie A devi Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazarken, Fatih Terim'in bu transfer için bizzat devrede olduğu öne sürüldü. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.07.2021 11:05
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Fatih Terim bizzat devrede

Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Fatih Terim bizzat devrede

Yaz transfer döneminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz gibi isimleri takıma kazandıran, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ile de prensip anlaşması sağlayan sarı-kırmızılılar, gündemdeki diğer isimler için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Fatih Terim bizzat devrede

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, başkanlığının 1. ayında düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı gündemine dair açıklamalarda bulunurken, transfer çalışmalarına ilişkin de konuşmuştu.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Fatih Terim bizzat devrede

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PSV Eindhoven maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında transfer konusuna açıklık getirdi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Fatih Terim bizzat devrede

"YAVAŞ YAVAŞ GÖRÜRSÜNÜZ KİMLERİN GELDİĞİNİ"

Deneyimli çalıştırıcı, transferle ilgili gelen bir soruya "Oyuncularıma saygı duyuyorum. Bu bir profesyonelliktir. Yarın öbür gün zamanımız var açık açık anlatırız. Siz yavaş yavaş görürsünüz kimlerin geldiğini.

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