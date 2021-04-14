14 Nisan 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer harekatı! Ligin bitimiyle birlikte...

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta itibarıyla 3. sırada bulunan Galatasaray, 8 maçlık galibiyet serisi almasına karşın son 6 maçta sadece 1 kez galip gelebildi ve şampiyonluk yolunda büyük kayıplar yaşadı. Sarı-kırmızılı takım son 3 maçta puan dahi alamazken, lider Beşiktaş ile arasındaki fark 8'e çıktı. Zirve yarışında Aslan'ın pek avantajı bulunmasa da, gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı. Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Cimbom, ligin bitimiyle birlikte kadrosuna bir dünya yıldızı katabilir. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.04.2021 12:47
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer harekatı! Ligin bitimiyle birlikte...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer harekatı! Ligin bitimiyle birlikte...

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Cimbom, daha sonrasında çıktığı 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3. sıraya kadar geriledi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer harekatı! Ligin bitimiyle birlikte...

Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen sarı-kırmızılılar bu maçlarda iyi bir performans sergileyemezken, geçiş oyunlarında yaşanan düşüş de gözle görülür seviyeye geldi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer harekatı! Ligin bitimiyle birlikte...

BELHANDA SONRASI HÜCUM AKTİVİTESİ AZALDI

Sivasspor maçı sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer harekatı! Ligin bitimiyle birlikte...

Cimbom'un, Faslı yıldızın olmadığı maçlarda hücum etkinliği düşerken, 4 maçtan 4 puan toplayabildi.

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