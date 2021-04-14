14 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer harekatı! Ligin bitimiyle birlikte...
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta itibarıyla 3. sırada bulunan Galatasaray, 8 maçlık galibiyet serisi almasına karşın son 6 maçta sadece 1 kez galip gelebildi ve şampiyonluk yolunda büyük kayıplar yaşadı. Sarı-kırmızılı takım son 3 maçta puan dahi alamazken, lider Beşiktaş ile arasındaki fark 8'e çıktı. Zirve yarışında Aslan'ın pek avantajı bulunmasa da, gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı. Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Cimbom, ligin bitimiyle birlikte kadrosuna bir dünya yıldızı katabilir. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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