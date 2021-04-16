16 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numara planı belli oldu! 2 aday...
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray, yeni sezon planlamasına başladı. Sarı kırmızılılar, sezon ortasında yollarını ayırdığı Belhanda'nın yerini doldurmak için 2 flaş isim belirledi. Sezon sonunda sözleşmesi biten yıldız futbolcuların, bonservissiz olmaması Galatasaray'ın iştahını kabarttı. İşte son gelişmeler ve o futbolcular... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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