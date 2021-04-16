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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numara planı belli oldu! 2 aday...

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray, yeni sezon planlamasına başladı. Sarı kırmızılılar, sezon ortasında yollarını ayırdığı Belhanda'nın yerini doldurmak için 2 flaş isim belirledi. Sezon sonunda sözleşmesi biten yıldız futbolcuların, bonservissiz olmaması Galatasaray'ın iştahını kabarttı. İşte son gelişmeler ve o futbolcular... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.04.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 14:03
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numara planı belli oldu! 2 aday...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin arkasında kalan Galatasaray, yeni sezonun transfer planlamasına başladı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numara planı belli oldu! 2 aday...

Galatasaray'da sezon başı istenilen sayıda futbolcu transferi yapılamamıştı. Orta sahada Etebo ve Taylan ile alternatifsiz kalan sarı kırmızılılar, ara transferde hızlı hareket etmiş ve Gedson Fernandes'i de kadrosuna katmıştı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numara planı belli oldu! 2 aday...

Yönetim ile Fatih Terim arasında sezon başında gerilim yaşanıyordu. Fatih Terim, ara transfer döneminden sonra memnun gözüküyor, yönetime teşekkür açıklamaları yapıyordu.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numara planı belli oldu! 2 aday...

Zemin eleştirisinde bulunan Belhanda ile yollar ayrıldı. Bu durum gerilimin yeniden ateşlenmesine sebep oldu.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numara planı belli oldu! 2 aday...

Sarı kırmızılılarda Belhanda ile yolların ayrılması, Emre Akbaba'nın inişli çıkışlı performansı ve sözleşme durumunun netlik kazanmama 10 numara arayışlarını hızlandırdı.

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