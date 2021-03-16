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Son dakika spor haberler: Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Takımı gençleştirme isteğini her fırsatta dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesinde gelecek vadeden yıldız adayı isimler yer alıyor. İşte o futbolcular...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 14:24
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Son dakika spor haberler: Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kayserispor maçını 3-0 kazanan Galatasaray'da gelecek sezon transferleri için raporlama çalışmaları devam ediyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberler: Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes Belhanda'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

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Son dakika spor haberler: Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed gibi genç ve potansiyeli yüksek isimlere yönelmek isteyen sarı kırmızılı ekip, sezon sonunda yolları ayırmayı düşündüğü futbolcuların yerine daha genç ve potansiyelli isimleri alacak.

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Son dakika spor haberler: Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Yerli futbolcularda da gençleşen Galatasaray, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç gibi isimlerin Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almasını umuyor.

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Son dakika spor haberler: Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kiralık giden genç futbolcular arasından da yeniden değerlendirileceği isimler de olacak.

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