16 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberler: Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza
Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Takımı gençleştirme isteğini her fırsatta dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesinde gelecek vadeden yıldız adayı isimler yer alıyor. İşte o futbolcular...
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