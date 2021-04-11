11 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim düğmeye bastı! Transferde flaş Belhanda detayı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, bu maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu beraberlikle zirveden uzaklaşırken son 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Cimbom'da dizginleri eline alan teknik direktör Fatih Terim, transferde de ince eleyip sık dokuyor. İşte deneyimli teknik adamın istediği o futbolcu ve transferde flaş Belhanda detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.04.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 12:22
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim düğmeye bastı! Transferde flaş Belhanda detayı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim düğmeye bastı! Transferde flaş Belhanda detayı

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim düğmeye bastı! Transferde flaş Belhanda detayı

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Cimbom, daha sonrasında çıktığı 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3. sıraya kadar geriledi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim düğmeye bastı! Transferde flaş Belhanda detayı

Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen sarı-kırmızılılar bu maçlarda iyi bir performans sergileyemezken, geçiş oyunlarında yaşanan düşüş de gözle görülür seviyeye geldi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim düğmeye bastı! Transferde flaş Belhanda detayı

BELHANDA SONRASI HÜCUM AKTİVİTESİ AZALDI

Sivasspor maçı sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.

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