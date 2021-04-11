Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim düğmeye bastı! Transferde flaş Belhanda detayı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, bu maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu beraberlikle zirveden uzaklaşırken son 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Cimbom'da dizginleri eline alan teknik direktör Fatih Terim, transferde de ince eleyip sık dokuyor. İşte deneyimli teknik adamın istediği o futbolcu ve transferde flaş Belhanda detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 12:22 ABONE OL