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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sezon sonunda Aslan olacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Kadroyu büyük ölçüde yenilemesi beklenen sarı-kırmızılılar dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdürürken, genç ve gelecek vadeden oyuncuları takımında görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, sürpriz bir futbolcunun transferini istedi. İşte o isim... (Gs spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 10:28
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sezon sonunda Aslan olacak

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sezon sonunda Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna yaklaşılırken yaz transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştırdı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sezon sonunda Aslan olacak

Yeni sezon için kadrosunu oluştururken ince eleyip sık dokuyacak olan Cimbom, takımı büyük ölçüde değiştirmeyi planlıyor.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sezon sonunda Aslan olacak

Kadrosuna birçok yeni ismi kazandırmak isteyen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in takımda düşünmediği isimlerle de yollarını ayıracak.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sezon sonunda Aslan olacak

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve neredeyse bütün mevkilere takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta saha transferi...

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