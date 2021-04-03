Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sezon sonunda Aslan olacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Kadroyu büyük ölçüde yenilemesi beklenen sarı-kırmızılılar dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdürürken, genç ve gelecek vadeden oyuncuları takımında görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, sürpriz bir futbolcunun transferini istedi. İşte o isim... (Gs spor haberi)

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Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 10:28 ABONE OL