01 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Ümit Milli Takım'ın genç yıldızı için telefon! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonda kadrosuna genç oyuncuları katmak istiyor. Takıma adeta gençlik aşısı yapmayı planlayan teknik direktör Fatih Terim, Ümit Milli Takım'ın yıldız oyuncusunu gündemine aldı. 20 yaşındaki oyuncu için kulübüne telefon açan Terim, detaylı bilgi aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Giriş Tarihi: 01.04.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 19:13
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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Ümit Milli Takım'ın genç yıldızı için telefon! Transfer...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezonda takıma yapılan gençlik aşısını sürdürmeyi planlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Ümit Milli Takım'ın genç yıldızı için telefon! Transfer...

GENÇLER KADROYA KATILDI

Sezon başında Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu (22) kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru (23) ve Mostafa Mohamed (23) gibi genç isimleri de transfer etti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Ümit Milli Takım'ın genç yıldızı için telefon! Transfer...

Bir sonraki sezonda da potansiyel vadeden genç isimlere yönelen sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim flaş bir ismi gündemine aldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Ümit Milli Takım'ın genç yıldızı için telefon! Transfer...

Ajansspor'un haberine göre; Terim, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Ümit Milli Takım'ın genç yıldızı için telefon! Transfer...

Sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminden memnun olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'den Barış Alper için hamle geldi.

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