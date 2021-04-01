01 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Ümit Milli Takım'ın genç yıldızı için telefon! Transfer...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonda kadrosuna genç oyuncuları katmak istiyor. Takıma adeta gençlik aşısı yapmayı planlayan teknik direktör Fatih Terim, Ümit Milli Takım'ın yıldız oyuncusunu gündemine aldı. 20 yaşındaki oyuncu için kulübüne telefon açan Terim, detaylı bilgi aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
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