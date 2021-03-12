Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Belhanda'dan sonra bonservissiz...

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ardından çıktığı Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında 5 puan kaybederek zirveyi Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı-kırmızılılarda aynı zamanda Sivasspor maçının ardından zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi. Ligde 23. kez mutlu sona ulaşmak isteyen G.Saray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, Faslı oyuncunun boşluğunu da doldurmak için şimdiden transfer çalışmalarına başladı. İşte Avrupa'da ses getirecek o futbolcu ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.03.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 15:46 ABONE OL