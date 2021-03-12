12 Mart 2021, Cuma

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Belhanda'dan sonra bonservissiz...

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ardından çıktığı Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında 5 puan kaybederek zirveyi Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı-kırmızılılarda aynı zamanda Sivasspor maçının ardından zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi. Ligde 23. kez mutlu sona ulaşmak isteyen G.Saray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, Faslı oyuncunun boşluğunu da doldurmak için şimdiden transfer çalışmalarına başladı. İşte Avrupa'da ses getirecek o futbolcu ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.03.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 15:46
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Belhanda'dan sonra bonservissiz...

Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yapan Galatasaray, ardından çıktığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Sivasspor'la ise 2-2 berabere kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Belhanda'dan sonra bonservissiz...

Kasımpaşa maçı sonrasında büyük hasar alan zemin, Sivasspor maçında da tepki çekti.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Belhanda'dan sonra bonservissiz...

Beraberlik sonrası zemin üzerinden G.Saray yönetimini eleştiren Belhanda'nın, sezon sonunda bitecek sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Belhanda'dan sonra bonservissiz...

"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"

Cimbom Faslı yıldızla ayrılığı "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Belhanda'dan sonra bonservissiz...

Ayrıca sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncunun röportajını noter onaylı tercümesini de paylaştı.

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