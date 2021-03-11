Galatasaray Belhanda'nın alternatifini buldu! İşte Fatih Terim'in transferde gelecek planları...

Süper Lig'de liderlik yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Son olarak Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak büyük yara alan Galatasaray, zirveden kopmak istemiyor. Sezon sonu Finansal Fair Play kalkacak ve mutlu sona ulaşışması halinde Şampiyonlar Ligi geliri elde edilecek. Yaşı ilerleyen ve yüksek maaş talep eden yıldızlarla yollar ayrılacak. Yerlerine de çok daha genç isimler alınacak. İşte Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan o isimler...

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Giriş Tarihi: 11.03.2021 08:47 ABONE OL