11 Mart 2021, Perşembe

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Galatasaray Belhanda'nın alternatifini buldu! İşte Fatih Terim'in transferde gelecek planları...

Süper Lig'de liderlik yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Son olarak Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak büyük yara alan Galatasaray, zirveden kopmak istemiyor. Sezon sonu Finansal Fair Play kalkacak ve mutlu sona ulaşışması halinde Şampiyonlar Ligi geliri elde edilecek. Yaşı ilerleyen ve yüksek maaş talep eden yıldızlarla yollar ayrılacak. Yerlerine de çok daha genç isimler alınacak. İşte Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan o isimler...

Giriş Tarihi: 11.03.2021 08:47
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Galatasaray Belhanda'nın alternatifini buldu! İşte Fatih Terim'in transferde gelecek planları...

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Sivasspor maçında 2-2 berabere kalan ve zirveyi kaybederek Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyen Galatasaray'da bir taraftan kaos yaşanırken, diğer tarafta transfer çalışmaları için rapor çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Belhanda'nın alternatifini buldu! İşte Fatih Terim'in transferde gelecek planları...

Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes Belhanda'nın fişini çekti. Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

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Galatasaray Belhanda'nın alternatifini buldu! İşte Fatih Terim'in transferde gelecek planları...

"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"

Galatasaray, yıldız futbolcusu Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kulüp, Belhanda'nın ayrılığını, "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray Belhanda'nın alternatifini buldu! İşte Fatih Terim'in transferde gelecek planları...

Galatasaray, Younes Belhanda'nın röportajının noter onaylı tercümesini de paylaştı.

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Galatasaray Belhanda'nın alternatifini buldu! İşte Fatih Terim'in transferde gelecek planları...

Younes Belhanda bu sezon en skorer dönemini yaşıyordu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız isim ile yeni kontrat üzerinde de anlaşma sağlanamamıştı.

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