01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numarası Brezilya'dan geliyor! Belhanda'nın yerine...
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündem 10 numara transferi. Geçtiğimiz aylarda sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, kariyerini Brezilya'da sürdüren yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim...
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