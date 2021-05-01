01 Mayıs 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numarası Brezilya'dan geliyor! Belhanda'nın yerine...

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündem 10 numara transferi. Geçtiğimiz aylarda sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, kariyerini Brezilya'da sürdüren yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 11:52
ABONE OL
  • 1
  • 17
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numarası Brezilya'dan geliyor! Belhanda'nın yerine...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın şampiyonluk umudu sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numarası Brezilya'dan geliyor! Belhanda'nın yerine...

Sarı-kırmızılılar, 1'i lider Beşiktaş ile olmak üzere kalan 4 maçını kazanarak ligi en kötü ihtimalle 2. sırada bitirmeyi amaçlıyor.

  • 3
  • 17
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numarası Brezilya'dan geliyor! Belhanda'nın yerine...

Cimbom'da tüm dikkatler kalan maçlara verilirken, sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları da hızlandı.

  • 4
  • 17
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numarası Brezilya'dan geliyor! Belhanda'nın yerine...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Aslan, ilk olarak Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı.

  • 5
  • 17
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 10 numarası Brezilya'dan geliyor! Belhanda'nın yerine...

Premier Lig ekibi Crystal Palace'da forma giyen Patrick van Aanholt'a 3 yıllık bir sözleşme öneren ve transferde mutlu sona yakın olan Galatasaray, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Salih Uçan için girişimlerini sürdürüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör