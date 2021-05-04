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Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü gazeteci böyle açıkladı! Galatasaray ve yeni transfer...

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Brezilyalı futbolcu için girişimler başladı. İşte Aslan'ın gündemine aldığı o yıldız isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 12:04
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Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü gazeteci böyle açıkladı! Galatasaray ve yeni transfer...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bitime 3 hafta kala devam ettiren Galatasaray, yıldız bir ismi gündemine aldı. Dünyaca ünlü gazetecinin verdiği habere göre sarı kırmızılıların, Brezilyalı futbolcu için ciddi girişimleri olduğu öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü gazeteci böyle açıkladı! Galatasaray ve yeni transfer...

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.

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Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü gazeteci böyle açıkladı! Galatasaray ve yeni transfer...

Sarı kırmızılılar, yeni sezonda nok atışı isimler kadrosuna katmak istiyor

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Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü gazeteci böyle açıkladı! Galatasaray ve yeni transfer...

Aslan, orta sahadaki ekskliği gelecek yıl yaşamamak için stratejisini oluşturdu.

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Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü gazeteci böyle açıkladı! Galatasaray ve yeni transfer...

Galatasaray'da orta saha rotasyonunda Taylan, Etebo, Emre Akbaba ve Gedson Fernandes bulunuyor.

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