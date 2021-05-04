Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü gazeteci böyle açıkladı! Galatasaray ve yeni transfer...

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Brezilyalı futbolcu için girişimler başladı. İşte Aslan'ın gündemine aldığı o yıldız isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 12:04 ABONE OL