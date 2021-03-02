02 Mart 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kaldı? O gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez ismi olan Taylan Antalyalı, son haftalarda formasını kaptırmıştı. Sarı-kırmızılılarda 26 yaşındaki oyuncunun neden yedek kaldığı ortaya çıktı. İşte o gerçek... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 02.03.2021 00:06
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kaldı? O gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'da sezonun flaş ismi olan Taylan Antalyalı'nın Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek kalması kafaları karıştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kaldı? O gerçek ortaya çıktı!

Fatih Terim'in bu maçlarda Etebo'yu tercih etmesi birçok iddiayı da gündeme taşıdı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kaldı? O gerçek ortaya çıktı!

"TERİM BİLEREK YEDEK BIRAKIYOR" YORUMLARI YAPILMIŞTI

Bazı kesimler genç yıldızın form durumundan dolayı Fatih Terim'in böyle bir karar aldığını belirtirken, bazı kesimler "Terim ayakları yere bassın diye yedek bırakıyor" yorumlarını yaptı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kaldı? O gerçek ortaya çıktı!

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak genç yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı. Taylan'ın şu an pubis sakatlığı yaşadığı, sakatlığın başlangıç evresinde olmasından dolayı az süre verilerek riske edilmediği belirlendi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kaldı? O gerçek ortaya çıktı!

Sürekli kontrol altında tutulan Taylan'ın sağlık kurulundan olumlu rapor gelmesi durumunda yeniden 11'e döneceği ifade ediliyor.

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