02 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kaldı? O gerçek ortaya çıktı!
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez ismi olan Taylan Antalyalı, son haftalarda formasını kaptırmıştı. Sarı-kırmızılılarda 26 yaşındaki oyuncunun neden yedek kaldığı ortaya çıktı. İşte o gerçek... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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