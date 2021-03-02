"TERİM BİLEREK YEDEK BIRAKIYOR" YORUMLARI YAPILMIŞTI

Bazı kesimler genç yıldızın form durumundan dolayı Fatih Terim'in böyle bir karar aldığını belirtirken, bazı kesimler "Terim ayakları yere bassın diye yedek bırakıyor" yorumlarını yaptı.