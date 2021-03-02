02 Mart 2021, Salı

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan sezon sonu bombaları! Tam 3 isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da keyifler yerinde. Teknik direktör Fatih Terim, bir yandan zirve hesaplarını düşünürken bir yandan da gelecek sezonun planlamasına başladı. Tercübeli hocanın kimi göndereceği kadar, listesinde takıma katmak istediği ve ilk sıralarda kimlerin yer aldığı da merak konusu oldu. İşte Fatih Terim'in yaz sezonunda kadrosuna katmak istediği futbolcular... | Gs spor haberleri

Giriş Tarihi: 02.03.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 12:14
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan sezon sonu bombaları! Tam 3 isim

Süper Lig'de üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da moraller yüksek durumda. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde kalesinde sadece 3 gol gördü.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan sezon sonu bombaları! Tam 3 isim

Teknik Direktör Fatih Terim, Donk, Marcao ve Luyindama savunma hattında maç maç rotasyona da gitse, işlerin yolunda gitmesi teknik heyeti memnun etti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan sezon sonu bombaları! Tam 3 isim

Orta sahada sezonun flaş isimlerinden Taylan Antalyalı'yı kulübe çeken deneyimli teknik adam, Etebo'dan da maksimum verim almayı başardı. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda Fernandes ile iyi bir ikili oldu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan sezon sonu bombaları! Tam 3 isim

Hücum hattına geldiğinde ise Onyekuru takviyesi ve Mostafa Mohamed'in olağanüstü futbolu taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Galatasaray'da şimdi gözler yeni sezonda yapılacak transferlere çevrildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan sezon sonu bombaları! Tam 3 isim

Yaz transfer döneminde öncelikse sol bek sorununu çözmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündemde flaş isimler var. Cimbom bu bölge için iki futbolcu ile temasa geçti.

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