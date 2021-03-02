Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan sezon sonu bombaları! Tam 3 isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da keyifler yerinde. Teknik direktör Fatih Terim, bir yandan zirve hesaplarını düşünürken bir yandan da gelecek sezonun planlamasına başladı. Tercübeli hocanın kimi göndereceği kadar, listesinde takıma katmak istediği ve ilk sıralarda kimlerin yer aldığı da merak konusu oldu. İşte Fatih Terim'in yaz sezonunda kadrosuna katmak istediği futbolcular... | Gs spor haberleri

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Giriş Tarihi: 02.03.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 12:14 ABONE OL